Richou Voyages : "Nous naviguons à vue depuis le début de la crise..."

Le groupe envisage de boucler l'année 2020 avec une perte de chiffre d'affaires de -85%.



Pour autant, la fermeture de certaines agences et le recours au licenciement des salariés " n'est pas du tout à l'ordre du jour ", affirme Jean-François Richou. " Nous avons communiqué en ce sens-là avec le personnel ".



Pour rassurer les équipes et leur faire part de la réalité quant au devenir du groupe, les équipes de direction ont régulièrement organisé des réunions collectives en visioconférence. " Le plus dur sera de tenir sur le long terme, mais je crois que l'essentiel est de garder la mobilisation et la motivation des équipes ".



Progressivement, le personnel est revenu dans les agences (dès le 25 mai), ainsi qu'au siège. " Il y a une très grosse partie de travail en back office, de gestion des annulations et des reports, et puis nous souhaitons être présent pour nos clients, pour les rassurer, les accompagner dans la gestion de leurs dossiers ou dans leurs futurs projets, pour ceux qui le désirent, poursuit Jean-François Richou.



Et puis, le télétravail a ses limites, beaucoup de salariés ont demandé à revenir. Aujourd'hui, des roulements ont été mis en place pour permettre à tout le monde de venir sur une demi-journée, un jour, deux jours, suivant les cas ".



Fin juin, le rattachement de la filière autocars au plan tourisme a également rassuré la direction du groupe, car sans cette mesure, " il y aurait pu avoir des conséquences dramatiques ", ajoute Jean-François Richou.



Après quelques mois de très faible activité, les départs ont repris durant l'été : deux en juillet - dans le Jura et en Suisse - et une vingtaine en août, pour la production maison. " Peu de départs ont été assurés, mais entre les désistements et les remplissages de dernière minute, nous avons trouvé un équilibre, avec environ 25 participants par autocar , poursuit Jean-François Richou.