Routes Bibliques change de main et prépare de nouveaux projets

Si bien sûr la nouvelle équipe dirigeante compte bien s'appuyer sur les acquis et savoir-faire qui ont fait la réputation de Routes Bibliques depuis presque 4 décennies, elle compte aussi engager de nouveaux développements.



Parmi les chantiers à ouvrir : celui de la refonte des outils marketing digitaux, du back office et du site Internet.



"Nous avons travaillé sur la remise à plat de notre charte graphique qui était un peu désuète, et nous allons aussi accélérer sur les réseaux sociaux, le référencement. Nous allons également nous doter d'un outil de gestion, nous sommes en pleine prospection, car jusqu'ici nous travaillons encore pas mal sur Excel," nous confie le nouveau DG.



Le tout nouveau site internet du voyagiste vient d'ailleurs d'être mis en ligne.



Routes Bibliques souhaite également élargir son offre en ouvrant ses voyages aux personnes en quête de sens et à des non croyants.



"Nous aimerions proposer des voyages d'ouverture à la spiritualité, des voyages tournés vers les différentes religions monothéistes, mais souhaitons aussi aller chercher les plus jeunes avec des voyages adaptés en termes de coût et de durée" ajoute Guilhem de Vasselot.