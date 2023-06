SNCF : Une Business Première inspirée de... l'aérien (vidéo)

Ce lifting a été effectué à l'attention des voyageurs d'affaires.avec une connexion wifi gratuite, mais aussi d'une large sélection de boissons offertes, sans oublier des titres de presse.En plus d'un accès dédié et express, afin d'éviter la file d'attente pour embarquer, les voyageurs bénéficieront d'un accueil et d’une boisson offerte à quai avant de monter.Une fois à bord, la rame se veut calme et propose aussi de contenus digitaux exclusifs.Une montée en gamme évidente qui se répercutera sans doute sur les prix des billets, reste à savoir dans quelle proportion, la clientèle affaires est-elle prête à dépenser plus pour voyager mieux.