Ces influenceurs qui craquent pour l’Alberta !

Le Road-trip en famille des BestJobers :

L'Alberta séduit par ses paysages spectaculaires, des Rocheuses à ses prairies infinies, par sa faune sauvage abondante et par sa diversité culturelle. Cette province de l’ouest canadien offre une myriade d'activités en plein air et attire de plus en plus les influenceurs, d’été comme d’hiver !C’est le cas d’Elisa & Max, qui ont passé un séjour road-trip de 15 jours au cœur des Rocheuses Canadiennes, accompagnés de leur fille de 6 mois.‘’ Tout le road trip fut superbe’’ raconte Elisa, ‘’mais c’est surtout notre arrivée dans les montagnes Rocheuses qui nous a émerveillés ! Le parc national de Jasper nous a mis des étoiles dans les yeux.Avec Lily, 6 mois tout juste à l’époque, nous avons passé un séjour grandiose ! Elle a vu entre autres son premier ours au détour d’un virage, fait son premier tour en canoë sur l’un des plus beaux lacs du monde, et a randonné en porte bébé sur des sentiers magnifiques entre glaciers, lacs et forêt. ‘’Pour en savoir plus sur le séjour des Bestjobers,, àpour leur poser toutes vos questions en visioconférence, cliquez-ici Découvrez également les itinéraires de l’Ouest canadien avec les Maisons du Voyage