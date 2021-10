La SNCF va rénover 17 rames sur la ligne Paris - Lyon

"ces rames sont une opportunité pour Paris-Lyon, ligne qui est l’une des plus dense du réseau, notamment aux heures de pointe"

le fauteuil devient un véritable espace de travail personnel avec un agencement repensé

Face à l'arrivée de la concurrence sur la ligne Paris - Lyon, la SNCF déploie une nouvelle offre de services pour la clientèle professionnelle. L'enjeu est de taille. Plus d’un tiers des voyages avec TGV INOUI sont réalisés pour motif professionnel. Pour séduire cette clientèle, la compagnie ferroviaire va rénover 17 rames d'ici le début 2022.Avec unepour les anciennes,indique la SNCF dans un communiqué de presse.Elles proposent plusieurs services supplémentaires : 2 espaces vélos, 4 places pour personnes en situation de handicap, davantage de places isolées ou duos et moins d’espaces carrés qui ne sont plus plébiscités par les clients.Elles seront aussi équipées d', d'un éclairage led avec 3 niveaux d’intensité réglable. Le Wifi y sera détecté automatiquement par les mobiles et ordinateurs.En 1ère classe, "" précise la compagnie ferroviaire. En plus du port USB et de l'éclairage, chaque place sera dotée d'une grande tablette et d'une petite tablette additionnelle, d'un miroir de courtoisie, d'une prise 230V et d'une meilleure inclinaison du siège (+10°). Une liseuse individuelle sera intégrée aussi à l’appui tête.