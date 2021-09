Train : Renfe part à la conquête du marché français

La France n'est pas la seule cible. Plus largement, l'Europe, les États-Unis ou encore l'Amérique latine sont des marchés qui intéressent l'entreprise qui s'est fixée comme objectif que 10% du chiffre d'affaires total provienne d'opérations à l'étranger d'ici 10 ans, précise le journal espagnol. Il précise que déjà Renfe fait partie du consortium d'entreprises qui a construit et exploite la ligne à grande vitesse entre La Mecque et Médine en Arabie saoudite (Haramain Highspeed Railway). Elle participe également à l'exploitation de la ligne à grande vitesse entre Dallas et Houston ou encore au développement du train maya au Mexique.De son côté la SNCF a lancé une offre Ouigo en Espagne à grande vitesse entre Madrid et Barcelone en mars dernier.