La SNCF va lancer des trains Ouigo à vitesse "classique"

La SNCF va étoffer sa gamme Ouigo.



En effet, la compagnie lancera une nouvelle offre de train à vitesse dite "classique" dès le printemps 2022.



Elle desservira les lignes Paris - Nantes et Paris - Lyon. Au total, ce sont 4 nouvelles gares en Ile-de-France (hors Paris) et 7 nouvelles gares hors Ile de France qui seront desservies.



Paris-Nantes (3 allers-retours quotidiens répartis sur deux itinéraires, soit 3 840 places proposées au quotidien) :



> Par Versailles, Chartres et Le Mans (Branche nord) : Paris Austerlitz <> Juvisy <> Massy-Palaiseau* <> Versailles Chantiers <> Chartres <> Le Mans <> Angers Saint-Laud <> Nantes



> Par Orléans et Blois (Branche sud) : Paris Austerlitz <> Juvisy <> Les Aubrais (4 km d’Orléans) <> Blois-Chambord <> Saint-Pierre-des-Corps (4 kmde Tours) <> Saumur <> Angers Saint-Laud <> Nantes.