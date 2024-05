Holaqueya veut faire découvrir une autre République dominicaine !

Et si Célia Tichadelle avait identifié un besoin, qu'en est-il de l'accueil des professionnels français ?



" Je suis plutôt très contente des premiers retours, des agences.



J'ai déjà de beaux tours opérateurs qui me font confiance. Nous travaillons sur des productions. Il y a également des TO qui n'avaient pas la destination et qui vont la lancer avec nous., " poursuit la responsable d'Holaqueya



Avant d'en arriver là, la paperasse et les démarches administratives ont été très et parfois trop lourdes.



Les bases du projet remontent à l'été 2023 et le lancement officiellement de l'entreprise à février... 2024.



" Créer une société ici ce n'est pas facile, mais obtenir la licence de tour-opérateur réceptif en République dominicaine a été très difficile. Un véritable parcours du combattant.



J'ai poussé ma patience à ses limites, mais maintenant ce n'est que du bonheur, " en rigole la dominicaine de coeur.



Pour cela, il a fallu obtenir le statut de résident et une carte d'identité locale.



Chose pas simple, d'autant que dans le même temps, la jeune femme doit jongler avec des journées à rallonge loin des songes légers et ensoleillés que certains peuvent s'imaginer.