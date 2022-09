La République dominicaine veut « reconquérir les Français »

A noter aussi que les Français sont, plus d'autres, demandeurs d'hébergements leur permettant de s'immerger dans le pays.



Aujourd'hui déjà, 13 % de ceux qui visitent la République dominicaine ne logent pas dans des hôtels, mais chez des particuliers via Airbnb ou dans des appartements ou de petites maisons loués par d'autres canaux.



Dans cette opération de séduction à destination des professionnels français, les mots « tourisme durable » et « bouleversements climatiques » n'ont pas été prononcés hier à la tribune de la salle Wagram.



L'urgence est manifestement à la reconquête des touristes dont le pays a besoin pour soutenir l'emploi et faire rentrer des devises. B[Cependant, assure Jacqueline Mora, la République dominicaine est désormais très soucieuse de préserver ses ressources naturelles, de protéger son littoral, de réduire la pollution marine et les déchets, de créer des éco-systèmes dans lesquels le tourisme puisse cohabiter avec la nature.]b



Et de conclure : « Bien sûr, c'est difficile. Mais, depuis dix ans, nos règlementations sont devenues plus strictes et l'écotourisme a gagné en popularité ».