Heritage Resorts & Golf propose une expérience holistique lors du Wellness Month 2024

Le bien-être se décline sous toutes ses formes au sein des adresses Heritage Resorts & Golf. Du 16 mai au 16 juin 2024, la marque hôtelière située au Sud de l’Île Maurice déploie son tout premier Wellness Month et propose une immersion complète dans le bien-être à travers une expérience holistique.



Lundi 6 Mai 2024

Une escapade paisible où le tumulte du quotidien s’envole dans un moment de déconnexion. C’est le rendez-vous donné par Heritage Resorts & Golf pour se ressourcer le temps d’un séjour dédié à la relaxation et à la détente. Les hôtes sauront apprécier la pléiade d’expériences exclusives proposées pendant ce mois du Wellness, offrant ainsi une évasion en plein cœur du paysage luxuriant de Bel Ombre.



Plusieurs moments marquants viendront ponctuer cet événement consacré au bien-être, comprenant des activités sans supplément pour les clients tout au long du mois ; un calendrier enrichi pour célébrer la journée mondiale du bien-être le 8 juin ; des sessions de yoga avec la coach internationale Sarah Highfield ; et un week-end bien-être étalé sur trois jours, du 14 au 16 juin.



Puisque le bien-être passe aussi par une alimentation équilibrée et variée, les Chefs des adresses Heritage Resorts proposeront des repas sains spécialement imaginés en complément des séances de yoga au lever du soleil, des randonnées à travers les paysages pittoresques de la région, des ateliers de méditation et des soins de spa luxueux.



Les incontournables du Wellness Month ► Activités sans supplément (16 mai au 16 juin)

Dès le 16 mai, des activités bien-être sans supplément seront au programme à Heritage Le Telfair et Heritage Awali pour enrichir le séjour bien-être de ses convives et favoriser la concentration et l’équilibre : Pilates, Yin Yoga, Aqua Tai Chi et Tai Chi classique, sans oublier les séances de Body Balance (fitness en 3 phases, alliant le Yoga, le Tai Chi et le Pilates).

D’autres expériences peuvent être réservées tout au long du séjour pour le ponctuer de moments dédiés à soi : Konect (atelier d’expériences sensorielles par le son), Breathwork (ateliers autour de la respiration), Akwa Active (méthode permettant de soulager les pressions dorsales par les bienfaits de l’eau), et différents types de yoga - yoga ashtanga, hatha yoga, yoga fusion... tous adaptés aux préférences et aux niveaux d’expérience de chacun.



► Journée mondiale du bien-être (8 juin)

Le C Beach Club, le club de plage de Heritage Resorts & Golf, se transformera en un havre de bien-être pendant une journée. Elle sera dédiée au bien-être, à la vitalité et au renouveau avec une variété d'activités soigneusement sélectionnées pour les clients. Des séances de yoga et de méditation, des massages apaisants et des soins spa revigorants seront proposés pour détendre les muscles et apaiser les tensions accumulées. En plus des activités de détente, les clients pourront déguster une délicieuse sélection de plats sains et rafraîchissants préparés avec des ingrédients locaux et de saison.



► Classes de yoga avec Sarah Highfield (10 et 13 juin)

Le 10 juin à Heritage Awali et le 13 juin sur le deck du Château de Bel Ombre, deux séances exclusives animées par la coach Sarah Highfield seront proposées. D'origine hongkongaise, Sarah Highfield est à la tête de Yogagise Yoga, une école de yoga renommée basée à Londres. Ses cours mettent en avant l'importance de l'alignement et des étirements prolongés pour favoriser la détente et la clarté mentale.

► Wellness week-end (14 au 16 juin)

Le Wellness week-end promet trois journées dédiées à une immersion holistique. Cette expérience a été conçue pour offrir aux clients une véritable parenthèse, alliant des séances avec nos spécialistes du bien-être, des découvertes culinaires saines et des activités revitalisantes. Au programme : aqua méditation et relaxation, danse extatique et yoga au coucher du soleil, yoga suivi d'un pique-nique au cœur de Bel Ombre Nature Reserve, massage personnalisé, Fire, Sound & Healing, Pilates, et bien d'autres activités pour ponctuer ce week-end de bien-être.

LES OFFRES DE HERITAGE RESORTS & GOLF POUR LE WELLNESS WEEKEND Heritage Le Telfair

Un supplément est applicable en fonction du forfait de séjour choisi :

● Gourmet Bliss : Un supplément total de 110 EUR par adulte pour les 3 journées de retraite Wellness

● Demi-pension : Un supplément total de 210 EUR par adulte pour les 3 journées de retraite Wellness

● Bed & Breakfast : Un supplément total de 310 EUR par adulte pour les 3 journées de retraite Wellness



Heritage Awali

● Un supplément de 210 EUR par personne est applicable, pour tous les types de forfaits.

À PROPOS DE HERITAGE RESORTS & GOLF Niché au coeur des 2 500 hectares du Domaine de Bel Ombre, Heritage Resorts & Golf est une collection de Resorts haut de gamme qui prônent une approche durable du luxe. Nous créons des expériences mémorables, uniques et authentiques, qui reflètent la beauté exceptionnelle du sud préservé de l’ile Maurice. Nos Resorts sont conçus pour inspirer et offrir des expériences uniques aux convives. En puisant leur inspiration dans la nature, chacun de nos établissements a été pensé pour refléter une ambiance et un style unique. La générosité naturelle du paysage, l’histoire du lieu et la dimension culturelle vous permettront de vivre une multitude d’expériences tout en profitant du raffinement et du confort de nos établissements. La marque Heritage est née d’une passion pour la découverte et la connexion. Nous nous engageons à établir des normes exemplaires en matière de style de vie durable, dans un contexte de splendeur délicate, d’élégance et de confort, où les clients sont discrètement soutenus par un service, des soins et une attention authentiques, tout en se familiarisant avec des opportunités uniques d’expériences, de découvertes et d’aventures authentiques et mémorables grâce au tourisme responsable.

Bel Ombre Territory61002, Bel Ombre – MauritiusMauritius : +230 260 5101France : +33 1 85 73 62 00U.K : +44 2070 48 20 32Site web : https://heritageresorts.mu/ Email : booking@heritageresorts.mu

