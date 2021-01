SNCF : les cartes Avantages sont à 25 € jusqu'au 8 février inclus

Valables 1 an, ces cartes proposent la même réduction garantie pour tous :

• 30% sur les billets (50% jusqu’au 1er février inclus), même sur les Prem’s, y compris en dernière minute

• 60% pour les enfants, jusqu'à 3 enfants accompagnants de 4 à 11 ans, en 2de et en 1re classe

• 15% sur les services (réductions sur Le Bar, Ma Location AVIS et Mes Bagages)

• Des offres de dernière minute exclusives.



Bon à savoir : il est possible de faire débuter la validité de votre carte Avantage jusqu'à 5 mois après la date d'achat pour la faire coïncider avec votre prochain voyage.