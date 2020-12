SWT Event Wine Tours Privés Haut de Gamme & Séjours autour du Vin

SWT Event est une agence de voyage spécialisée dans les séjours haut de gamme et l’organisation d’évènementiel en Bourgogne.



Nous sommes basés à la croisée des chemins entre Lyon et Dijon pour vous offrir le meilleur de la Bourgogne. Nous concevons, proposons et accompagnons des circuits oenologiques et séjours privés dans toute la région Bourgogne pour les individuels ou les petits groupes. Nous dédions nos compétences à personnaliser et à concevoir un itinéraire de voyage haut de gamme en fonction de vos besoins et de vos souhaits.



Dénomination :

SWT Event



Date de création :

01/06/2019



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM071200003



Nous sommes situés à la croisée des chemins entre Lyon et Dijon afin de vous proposer ce que la Bourgogne a de mieux à vous offrir. Nous concevons, proposons et supervisons nos séjours oenotouristiques haut de gamme au cœur de la Bourgogne pour une clientèle individuelle et petits groupes. Nous dédions notre expertise à la personnalisation et au design d’itinéraires de luxe en fonction de vos besoins et souhaits. Nous avons établi de fortes relations de confiance avec nos partenaires locaux proposant des services et produits de très grande qualité afin de vous assurer un séjour exceptionnel en Bourgogne : domaines viticoles, hébergements, activités, restauration, transport haut de gamme et services de conciergerie.



Vous avez choisi la Bourgogne pour votre séjour et notre principal objectif est de faire de cette expérience un moment unique en prenant soin, depuis votre arrivé jusqu’à votre départ, des moindres détails.



• Notre expertise locale : Notre expérience, notre connaissance de la région, et nos services personnalisés vous permettent de trouver le séjour qui vous correspond et des activités constamment mises à jour.

Nous sommes immatriculés agence de voyage auprès d’Atout France, vous garantissant le professionnalisme d’un organisme certifié.



• Eco-responsable : nous contribuons à la valorisation de notre patrimoine culturel et viticole en vous proposant les services et produits de partenaires engagés quant au respect de nos valeurs : qualité, durabilité, excellence et professionnalisme. Nous sommes labelisés Vignobles et Découvertes.



• Sur-mesure et de bout en bout : Chacun de nos séjours est construit en fonction de vos envies quelles soient culturelles, œnologiques, sportives ou gastronomiques. Nous nous occupons de tout : transport, hébergement, restauration et activité pour une expérience clé en main. Nous nous adaptons également à la typologie de votre séjour qu’il soit entre amis, en famille, en couple ou seul pour vous proposer les activités les plus pertinentes.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Attractions

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Œnologie

Randonnée

Spirituel

Sport

Vélo

Voyage de noces

Yoga





Wine Tour Journée en Côte de Nuits

- Le temps d’une journée découvrez les trésors de la Côte de Nuits. Dernière étape de la Route des Vins en Bourgogne et non des moindres, la Côte de Nuits vous offre ses meilleures cuvées : Gevrey Chambertin, Clos de Vougeot, Chambertin et la prestigieuse Romanée-Conti.



- Dégustez également des crus moins exposés mais de grande qualité : Fixin, Nuits Saint Georges, Morey Saint Denis.



- Au fil de votre journée, nous vous ferons découvrir des domaines viticoles exceptionnels où les vignerons partageront leur amour de la vigne et du travail d’exception.



- Vous apprendrez ce qu’est la vie de la vigne, les différents cépages, la géologie inhérente à la Bourgogne qui fait la grandeur de ses vins et enfin les particularités des millésimes ainsi que les accords mets et vins.



- Profitez d’une pause déjeuner pour savourer la cuisine traditionnelle de Bourgogne qui fait partie intégrante de la Vallée de la Gastronomie.



- Découvrez l’héritage viticole des moines en visitant le Château de Clos de Vougeot, révélant ses secrets qui ont façonnés la Côte de Nuits et lui ont donné ses marques de noblesse.



- Nous assurons votre transport en véhicule haut de gamme tout au long du tour ainsi que l’hébergement et la restauration en soirée si vous le souhaitez. Nos séjours étant entièrement sur-mesure, nous nous adaptons à toute demande d’activité supplémentaire et personnalisons votre séjour en Bourgogne.



Séjour « Vie de Château en Bourgogne»

Vivez le temps d’un week-end la vie de Château en séjournant dans les plus beaux sites historiques de Bourgogne.

Nous vous emmènerons sur la route des Vins et vous dénicheront les meilleurs restaurants pour sublimer votre séjour. Une pause bien être pour profiter d’un massage ou des sublimes Spas de Bourgogne ? Tout est possible !



Vivez un incroyable tour en trottinette électrique dans les vignes !

- Prenez le guidon de votre trottinette électrique et suivez-nous à travers les villages de Bourgogne ! Vous apprécierez nos magnifiques paysages de vignobles et de montagnes.



- Le vent dans vos cheveux, ressentez la liberté et des sensations incroyables ! Profitez du silence du scooter électrique sans aucune émission de CO2 !



- Arrêtez-vous pour une dégustation de vin avec notre vigneron et partagez tous les endroits secrets avec notre guide (option valable à partir de 4 participants).



- Entre amis ou en famille, notre tour de trottinette électrique est accessible à tous, pas besoin d'être un champion toute catégorie ! Pour ceux qui souhaitent quelques sensations, notre scooter électrique monte à 30 km / h ;-)



- Après cette balade de 2 heures avec votre trottinette électrique, nous déjeunerons dans un restaurant typiquement bourguignon pour faire le plein d'énergie.



- Dans l'après-midi, nous vous emmènerons au magnifique Château de Cormatin 🏰



Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Du Lundi au Samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :



Nathalie AUVOLAT

Travel Designer

nathalie.auvolat@swtevent.com

Tel : +33 (0)6 42 44 47 58



Site web : www.secretwinetour.com



