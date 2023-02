Sabre : Jason Lalor nommé PDG de Conferma Pay

"marque la prochaine étape du voyage de Conferma Pay et de Sabre vers les paiements virtuels"

Cette nomination fait suite à l'acquisition de Conferma Pay par Sabre en août 2022 et à l'annonce d'un nouveau partenariat et d'un investissement minoritaire par Mastercard en novembre 2022, finalisé le 31 janvier 2023.Jason Lalor dispose de plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction dans le secteur de la technologie financière. Il a récemment occupé le poste de directeur général de la sociétéet celui de directeur exécutif de plusieurs conseils d'administration internationaux de Square.Avant de rejoindre Square, il a passé six ans chez, où il a occupé divers postes, notamment celui de directeur général pour l'Irlande et de vice-président des partenariats européens en matière de fintech et de numérique.Il a auparavant occupé des postes de direction chezLa nomination de Jason Lalorindique un communiqué de presse.