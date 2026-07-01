Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés

Et si votre prochain voyage se préparait entre l'achat de quelques légumes et celui d'un fromage local ?
C'est le pari de Salaün Holidays avec son opération estivale "Votre agence de voyages vient à votre rencontre".
À bord d'un Mercedes Marco Polo habillé aux couleurs de l'enseigne, deux conseillers commerciaux installent ponctuellement leur bureau sur les marchés de communes de la Sarthe et de l'Orne.
Pour Franck Autret, directeur général du réseau d'agences de voyages Salaün Holidays, cette initiative répond à une réflexion plus large sur l'évolution de la distribution.
"Nous sommes à la fois tour-opérateur, agent de voyages, mais aussi transporteur. Dans nos réflexions pour développer notre activité, cette idée a émergé : pourquoi ne pas créer une agence qui va directement à la rencontre des clients ?"
L'entreprise disposait déjà d'un van, qu'elle a transformé en agence mobile. Deux conseillers, habituellement en poste en agence, se sont portés volontaires pour participer à cette première expérimentation.
L'objectif est simple : recréer un contact de proximité avec une clientèle qui ne dispose pas toujours d'une agence de voyages à quelques kilomètres de chez elle, tout en suscitant des projets de vacances dans un cadre plus spontané.
C'est le pari de Salaün Holidays avec son opération estivale "Votre agence de voyages vient à votre rencontre".
À bord d'un Mercedes Marco Polo habillé aux couleurs de l'enseigne, deux conseillers commerciaux installent ponctuellement leur bureau sur les marchés de communes de la Sarthe et de l'Orne.
Pour Franck Autret, directeur général du réseau d'agences de voyages Salaün Holidays, cette initiative répond à une réflexion plus large sur l'évolution de la distribution.
"Nous sommes à la fois tour-opérateur, agent de voyages, mais aussi transporteur. Dans nos réflexions pour développer notre activité, cette idée a émergé : pourquoi ne pas créer une agence qui va directement à la rencontre des clients ?"
L'entreprise disposait déjà d'un van, qu'elle a transformé en agence mobile. Deux conseillers, habituellement en poste en agence, se sont portés volontaires pour participer à cette première expérimentation.
L'objectif est simple : recréer un contact de proximité avec une clientèle qui ne dispose pas toujours d'une agence de voyages à quelques kilomètres de chez elle, tout en suscitant des projets de vacances dans un cadre plus spontané.
Un démarrage freiné par la canicule
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La tournée a toutefois commencé dans des conditions particulières. Les premières étapes ont coïncidé avec l'épisode de fortes chaleurs qui a touché la France fin juin.
"Nous avons démarré en pleine canicule, ce qui n'a évidemment pas aidé. Le premier jour, il n'y avait pas grand monde sur le marché avec près de 40 °C", reconnaît Franck Autret.
Les journées suivantes se sont révélées plus encourageantes. "Nous avons eu davantage de contacts avec les commerçants que les visiteurs au départ, mais aussi plusieurs demandes de renseignements et de devis.
Je ne dirais pas que nous réalisons des ventes tous les jours, mais ce premier test est plutôt intéressant. Le concept suscite de la curiosité et les premiers retours sont positifs."
Selon le groupe, les étapes de Longny-les-Villages et de Bellême ont notamment permis de mesurer l'intérêt du public, tant auprès des exposants que des habitants.
"Nous avons démarré en pleine canicule, ce qui n'a évidemment pas aidé. Le premier jour, il n'y avait pas grand monde sur le marché avec près de 40 °C", reconnaît Franck Autret.
Les journées suivantes se sont révélées plus encourageantes. "Nous avons eu davantage de contacts avec les commerçants que les visiteurs au départ, mais aussi plusieurs demandes de renseignements et de devis.
Je ne dirais pas que nous réalisons des ventes tous les jours, mais ce premier test est plutôt intéressant. Le concept suscite de la curiosité et les premiers retours sont positifs."
Selon le groupe, les étapes de Longny-les-Villages et de Bellême ont notamment permis de mesurer l'intérêt du public, tant auprès des exposants que des habitants.
Une expérimentation qui pourrait être étendue
Cette première tournée se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2026 sur plusieurs marchés de la Sarthe et de l'Orne.
À son terme, Salaün Holidays dressera un premier bilan avant de décider de la suite.
Si l'idée d'une agence itinérante toute l'année ne semble pas à l'ordre du jour, le concept pourrait revenir dès l'automne dans une autre région. "Si nous constatons que l'expérience est concluante, nous pourrons renouveler l'opération à l'automne sur un autre territoire. À terme, c'est un concept qui pourrait être pérennisé, voire développé", indique Franck Autret.
À son terme, Salaün Holidays dressera un premier bilan avant de décider de la suite.
Si l'idée d'une agence itinérante toute l'année ne semble pas à l'ordre du jour, le concept pourrait revenir dès l'automne dans une autre région. "Si nous constatons que l'expérience est concluante, nous pourrons renouveler l'opération à l'automne sur un autre territoire. À terme, c'est un concept qui pourrait être pérennisé, voire développé", indique Franck Autret.
Prochaines étapes de la tournée
• Jeudi 2 juillet : Saint-Calais
• Vendredi 3 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
• Mardi 7 juillet : Bonnétable
• Mercredi 8 juillet : Longny-les-Villages
• Jeudi 9 juillet : Saint-Calais
• Vendredi 10 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
• Mercredi 15 juillet : Longny-les-Villages
• Jeudi 16 juillet : Saint-Calais
• Vendredi 17 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
• Vendredi 3 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
• Mardi 7 juillet : Bonnétable
• Mercredi 8 juillet : Longny-les-Villages
• Jeudi 9 juillet : Saint-Calais
• Vendredi 10 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
• Mercredi 15 juillet : Longny-les-Villages
• Jeudi 16 juillet : Saint-Calais
• Vendredi 17 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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