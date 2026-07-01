Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés

Nous avons démarré en pleine canicule, ce qui n'a évidemment pas aidé. Le premier jour, il n'y avait pas grand monde sur le marché avec près de 40 °C

Nous avons eu davantage de contacts avec les commerçants que les visiteurs au départ, mais aussi plusieurs demandes de renseignements et de devis.



Je ne dirais pas que nous réalisons des ventes tous les jours, mais ce premier test est plutôt intéressant. Le concept suscite de la curiosité et les premiers retours sont positifs.