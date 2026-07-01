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Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés

Des tomates, du fromage... et un projet de voyage !


À l'heure où les réseaux de distribution cherchent de nouveaux moyens de toucher leurs clients, Salaün Holidays prend le contre-pied de l'agence traditionnelle. Depuis le 23 juin, le voyagiste sillonne les marchés de la Sarthe et de l'Orne à bord d'un van transformé en agence de voyages éphémère.


Rédigé par le Mercredi 1 Juillet 2026 à 17:47

Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés - Photo : Salaün Holidays
Salaün Holidays teste une agence de voyages mobile sur les marchés - Photo : Salaün Holidays
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Et si votre prochain voyage se préparait entre l'achat de quelques légumes et celui d'un fromage local ?

C'est le pari de Salaün Holidays avec son opération estivale "Votre agence de voyages vient à votre rencontre".

À bord d'un Mercedes Marco Polo habillé aux couleurs de l'enseigne, deux conseillers commerciaux installent ponctuellement leur bureau sur les marchés de communes de la Sarthe et de l'Orne.

Pour Franck Autret, directeur général du réseau d'agences de voyages Salaün Holidays, cette initiative répond à une réflexion plus large sur l'évolution de la distribution.

"Nous sommes à la fois tour-opérateur, agent de voyages, mais aussi transporteur. Dans nos réflexions pour développer notre activité, cette idée a émergé : pourquoi ne pas créer une agence qui va directement à la rencontre des clients ?"

L'entreprise disposait déjà d'un van, qu'elle a transformé en agence mobile. Deux conseillers, habituellement en poste en agence, se sont portés volontaires pour participer à cette première expérimentation.

L'objectif est simple : recréer un contact de proximité avec une clientèle qui ne dispose pas toujours d'une agence de voyages à quelques kilomètres de chez elle, tout en suscitant des projets de vacances dans un cadre plus spontané.

Un démarrage freiné par la canicule

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La tournée a toutefois commencé dans des conditions particulières. Les premières étapes ont coïncidé avec l'épisode de fortes chaleurs qui a touché la France fin juin.

"Nous avons démarré en pleine canicule, ce qui n'a évidemment pas aidé. Le premier jour, il n'y avait pas grand monde sur le marché avec près de 40 °C", reconnaît Franck Autret.

Les journées suivantes se sont révélées plus encourageantes. "Nous avons eu davantage de contacts avec les commerçants que les visiteurs au départ, mais aussi plusieurs demandes de renseignements et de devis.

Je ne dirais pas que nous réalisons des ventes tous les jours, mais ce premier test est plutôt intéressant. Le concept suscite de la curiosité et les premiers retours sont positifs."

Selon le groupe, les étapes de Longny-les-Villages et de Bellême ont notamment permis de mesurer l'intérêt du public, tant auprès des exposants que des habitants.

Une expérimentation qui pourrait être étendue

Cette première tournée se poursuivra jusqu'au 17 juillet 2026 sur plusieurs marchés de la Sarthe et de l'Orne.

À son terme, Salaün Holidays dressera un premier bilan avant de décider de la suite.

Si l'idée d'une agence itinérante toute l'année ne semble pas à l'ordre du jour, le concept pourrait revenir dès l'automne dans une autre région. "Si nous constatons que l'expérience est concluante, nous pourrons renouveler l'opération à l'automne sur un autre territoire. À terme, c'est un concept qui pourrait être pérennisé, voire développé", indique Franck Autret.

Prochaines étapes de la tournée

Jeudi 2 juillet : Saint-Calais
Vendredi 3 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
Mardi 7 juillet : Bonnétable
Mercredi 8 juillet : Longny-les-Villages
Jeudi 9 juillet : Saint-Calais
Vendredi 10 juillet : Malicorne-sur-Sarthe
Mercredi 15 juillet : Longny-les-Villages
Jeudi 16 juillet : Saint-Calais
Vendredi 17 juillet : Malicorne-sur-Sarthe


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Tags : orne, salaun holidays, sarthe
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