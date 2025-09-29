Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Pour Michel Salaün, ici avec le concessionnaire Peugeot Alain Nedelec,"la modernisation de notre flotte s'inscrit dans une trajectoir logique et vertueuse". @LG
Le groupe Salaün basé dans le Finistère a dévoilé à Châteaulin l’acquisition de 24 véhicules électriques, dont 15 Peugeot e-2008 et 9 Peugeot e-3008, fournis par le concessionnaire local Nedelec.
Ces véhicules, d'autres achats sont à venir dans les années à venir, seront utilisés principalement par les équipes commerciales. Pour accompagner ce changement, 14 bornes de recharge sont en cours d’installation sur les sites de Pont-de-Buis et Châteaulin.
En parallèle, Salaün investit dans 10 autocars de grand tourisme « dernier cri » : 5 Man Lions Coach, 2 Neoplan Skyliner double étage et 3 Mercedes Tourismo, tous conformes à la norme Euro 6. Ces véhicules sont équipés de rétroviseurs-caméras, de systèmes avancés d’aide à la conduite et du dispositif Global Safety Regulations II.
Avec 20 autocars nouvelle génération et une flotte automobile en cours d’électrification, Salaün entend concilier confort, sécurité et réduction d’empreinte carbone.
Salaün : une démarche RSE globale
Pour Michel Salaün, le PDG, « réduire notre impact environnemental est une priorité ». Depuis 2016, le groupe a déjà mené des programmes de reforestation en Bretagne et à Madagascar en partenariat avec Ecotree et Air France.
Il privilégie aussi les compagnies aériennes, en particulier Air France, renouvelant leur flotte et utilisant des carburants durables. « La modernisation de notre flotte s’inscrit dans une trajectoire logique et vertueuse. Elle participe à la construction d’un transport responsable, au service de nos clients, de nos collaborateurs et de nos territoires », insiste le président.
La filiale d’autocars du groupe reprend son appellation historique Salaün Autocars, un retour aux sources après la reprise en 2022 d’une activité cédée en 2017.
Avec ce nom, le groupe entend capitaliser sur une marque reconnue dans le transport de voyageurs.
