Salaün Holidays fait sa rentrée avec un focus sur le Japon et les ventes

Rentrée 2025 chez Salaün Holidays avec un focus sur le Japon et les ventes - Depositphotos @ praewa_koreashopping@hotmail.com
À l’approche de la sortie de son catalogue Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026, Salaün Holidays donne le coup d’envoi d’une rentrée placée sous le signe de la cohésion et de la motivation commerciale.
Le tour-opérateur breton a ainsi réuni ses équipes le 27 août pour une journée dédiée à la préparation de la nouvelle saison, tout en lançant un challenge inédit autour du Japon.
Le mercredi 27 août, l’ensemble des commerciaux agences et des coordinateurs de réseaux (CDR) du groupe Salaün se sont retrouvés dans le Finistère pour une grande réunion de rentrée.
Au programme un bilan de l’année en cours, perspectives pour les prochains mois et présentation des nouveautés du catalogue Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026, actuellement en cours de distribution.
Selon les responsables du tour-opérateur, cet événement annuel est "un moment clé pour renforcer la cohésion des équipes et donner à chacun les clés pour aborder la nouvelle saison avec énergie et ambition".
Le tour-opérateur breton a ainsi réuni ses équipes le 27 août pour une journée dédiée à la préparation de la nouvelle saison, tout en lançant un challenge inédit autour du Japon.
Le mercredi 27 août, l’ensemble des commerciaux agences et des coordinateurs de réseaux (CDR) du groupe Salaün se sont retrouvés dans le Finistère pour une grande réunion de rentrée.
Au programme un bilan de l’année en cours, perspectives pour les prochains mois et présentation des nouveautés du catalogue Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026, actuellement en cours de distribution.
Selon les responsables du tour-opérateur, cet événement annuel est "un moment clé pour renforcer la cohésion des équipes et donner à chacun les clés pour aborder la nouvelle saison avec énergie et ambition".
Le Japon, destination vedette du challenge de ventes de Salaun
Autres articles
-
Armor-lux, Salaün Holidays : un grand jeu concours pour voyager cet été !
-
Pagodia : une nouvelle programmation Asie signée Salaün Holidays
-
La Boutique des Groupes dévoile sa brochure 2025/2026
-
Salaün Holidays lance son challenge de ventes du printemps !
-
Salaün Holidays organise son premier salon des voyages
En parallèle, Salaün Holidays mise sur l’enthousiasme de ses agents de voyages avec le lancement du Challenge Japon, en partenariat avec All Nippon Airways.
Depuis le 11 août, toute vente d’un circuit Salaün Holidays au Japon permet de participer au tirage au sort, chaque vente supplémentaire augmentant les chances de remporter l’un des 10 FAM TRIP exclusifs de 10 jours au Japon en décembre 2025, une immersion au cœur du pays.
Pour accompagner les participants, une web-experience « spécial Japon » est disponible sur l’Espace Pro du groupe, offrant un aperçu exclusif de l’itinéraire et des clés pour mieux conseiller les clients.
Les agents ont jusqu’au 19 octobre 2025 pour s’inscrire et enregistrer leurs ventes Japon 2025-2026.
Depuis le 11 août, toute vente d’un circuit Salaün Holidays au Japon permet de participer au tirage au sort, chaque vente supplémentaire augmentant les chances de remporter l’un des 10 FAM TRIP exclusifs de 10 jours au Japon en décembre 2025, une immersion au cœur du pays.
Pour accompagner les participants, une web-experience « spécial Japon » est disponible sur l’Espace Pro du groupe, offrant un aperçu exclusif de l’itinéraire et des clés pour mieux conseiller les clients.
Les agents ont jusqu’au 19 octobre 2025 pour s’inscrire et enregistrer leurs ventes Japon 2025-2026.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille