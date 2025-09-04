Salaün Holidays fait sa rentrée avec un focus sur le Japon et les ventes

un moment clé pour renforcer la cohésion des équipes et donner à chacun les clés pour aborder la nouvelle saison avec énergie et ambition

À l’approche de la sortie de son catalogue , Salaün Holidays donne le coup d’envoi d’une rentrée placée sous le signe de la cohésion et de la motivation commerciale.Le tour-opérateur breton a ainsipour une journée dédiée à la préparation de la nouvelle saison, tout en lançant un challenge inédit autour du Japon.Le mercredi 27 août, l’ensemble des commerciaux agences et des coordinateurs de réseaux (CDR) du groupe Salaün se sont retrouvés dans le Finistère pour une grande réunion de rentrée.Au programme un bilan de l’année en cours, perspectives pour les prochains mois et présentation des nouveautés du catalogue Vos Voyages Automne 2025 / Hiver-Printemps-Été 2026, actuellement en cours de distribution.Selon les responsables du tour-opérateur, cet événement annuel est "".