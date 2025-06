Salaün lance un nouvel espace pro repensé

mise en ligne de son nouvel espace professionnel, conçu pour répondre aux besoins concrets des agents de voyages. Cette refonte complète repose sur trois axes majeurs : modernité, simplicité et autonomie.



L’objectif est clair : faciliter le travail quotidien des professionnels du tourisme grâce à des outils digitaux performants. « Pensé pour répondre aux attentes du terrain, ce nouvel espace pro est bien plus qu’une mise à jour », explique Directrice Marketing Communication & Digital.



