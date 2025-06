Voyage à Dubaï : le Groupe Salaün récompense ses 20 meilleurs vendeurs

Organisé en partenariat avec Air France et Fantastic Orient Tours, ce voyage a permis une immersion complète à Dubaï et Abu Dhabi

Accompagnés par nos guides francophones et transportés dans un autocar aux couleurs de Salaün Holidays, ils ont pu découvrir, dans une ambiance particulièrement chaleureuse, l’ensemble des prestations proposées à leurs clients sur place. La présence de Michel Salaün, Président du Groupe Salaün, et de Christophe Liot, Chargé d’affaire vente tourisme chez Air France, a également constitué un atout, favorisant des échanges constructifs. Ces voyages de récompense présentent plusieurs intérêts : ils valorisent l’excellence commerciale, renforcent la motivation collective et cimentent la cohésion des équipes en créant de véritables moments de partage !