Sarrut Assurances Travel lance une garantie d'annulation "sans justificatif avec motif"

La garantiepermet aux voyageurs d’annuler leur séjour, en indiquant simplement le motif, dans la limite desL’indemnisation peut atteindre jusqu’à, avec une franchise desur les frais d’annulation.Certains cas restent exclus, notamment les situations liées à des risques de guerre, à des fermetures de frontières ou à des événements connus avant la réservation.