Sarrut Assurances Travel lance une garantie d'annulation "sans justificatif avec motif"

Sarrut Assurances Travel lance une nouvelle garantie d’annulation afin d’apporter une réponse directe aux comportements attentistes des voyageurs, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques, économiques et sanitaires.
"Les tour-opérateurs et agences subissent de plein fouet l’hésitation des voyageurs, alors que la demande reste forte.
Notre objectif est de leur offrir un outil concret pour limiter les pertes et redonner confiance aux clients", explique Arnaud Sarrut, co-gérant de Sarrut Assurances, dans un communiqué.
"Les tour-opérateurs et agences subissent de plein fouet l’hésitation des voyageurs, alors que la demande reste forte.
Notre objectif est de leur offrir un outil concret pour limiter les pertes et redonner confiance aux clients", explique Arnaud Sarrut, co-gérant de Sarrut Assurances, dans un communiqué.
Une offre simplifiée et un levier commercial pour les professionnels
La garantie "Annulation sans justificatif avec motif" permet aux voyageurs d’annuler leur séjour sans fournir de documents médicaux ou administratifs, en indiquant simplement le motif, dans la limite des conditions prévues.
L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 10 000€ par personne, avec une franchise de 30% sur les frais d’annulation.
Certains cas restent exclus, notamment les situations liées à des risques de guerre, à des fermetures de frontières ou à des événements connus avant la réservation.
A lire aussi : Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ?
L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 10 000€ par personne, avec une franchise de 30% sur les frais d’annulation.
Certains cas restent exclus, notamment les situations liées à des risques de guerre, à des fermetures de frontières ou à des événements connus avant la réservation.
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