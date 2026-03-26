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Sarrut Assurances Travel lance une garantie d'annulation "sans justificatif avec motif"

Sécuriser les réservations dans un contexte d’incertitude et relancer les ventes des professionnels


Sarrut Assurances Travel annonce le lancement d’une garantie "Annulation sans justificatif avec motif", permettant aux voyageurs d’annuler leur séjour sans fournir de justificatifs, avec une indemnisation jusqu’à 10 000€ par personne. Cette offre vise à répondre à la montée des incertitudes et à soutenir les agences et tour-opérateurs confrontés à l’hésitation des clients.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 17:42

L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 10 000 € par personne - DepositPhotos.com, chase4concept
L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 10 000 € par personne - DepositPhotos.com, chase4concept
ôvoyages
Sarrut Assurances Travel lance une nouvelle garantie d’annulation afin d’apporter une réponse directe aux comportements attentistes des voyageurs, dans un contexte marqué par des incertitudes géopolitiques, économiques et sanitaires.

"Les tour-opérateurs et agences subissent de plein fouet l’hésitation des voyageurs, alors que la demande reste forte.

Notre objectif est de leur offrir un outil concret pour limiter les pertes et redonner confiance aux clients", explique Arnaud Sarrut, co-gérant de Sarrut Assurances, dans un communiqué.

Une offre simplifiée et un levier commercial pour les professionnels

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La garantie "Annulation sans justificatif avec motif" permet aux voyageurs d’annuler leur séjour sans fournir de documents médicaux ou administratifs, en indiquant simplement le motif, dans la limite des conditions prévues.

L’indemnisation peut atteindre jusqu’à 10 000€ par personne, avec une franchise de 30% sur les frais d’annulation.

Certains cas restent exclus, notamment les situations liées à des risques de guerre, à des fermetures de frontières ou à des événements connus avant la réservation.

A lire aussi : Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ?

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Tags : sarrut assurances
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