Savoie : un à Valloire de 10 millions d'euros pour moderniser le village-station !

« La SEM Valloire s’engage ainsi pour 2020 - 2028 sur un plan d’investissement global, autour de 4 axes principaux, à savoir, l’extension de la saison d’hiver, la diversification de ses activités, l’innovation* (technique, économique et commerciale) et l’investissement d’un montant de 10 million d’euros » , a déclaré Jean-Marie Martin,,PDG de la SEM Valloire.



Forte d’une stratégie « dynamic pricing » attractive, la SEM proposera cet hiver un forfait saison très attractif avec des prix variables en early-booking, afin de permettre aux afficionados du ski de bénéficier de tarifs avantageux tout l’hiver.



Ce nouveau télésiège six places débrayable assurera désormais la liaison entre les deux massifs de la Setaz et du Crey du quart.



Objectifs : optimiser le confort de ses clients, accélérer le débit (X5), et privilégier le respect de l’environnement grâce à la disparition de deux gares et d’une trentaine de pylônes.