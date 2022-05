Appli mobile TourMaG



Séjour entre amis en Destination Pays d’Uzès Pont du Gard Soyez chill, profitez !

Envoyer à un ami Partager cet article

Respirez et évadez-vous en pleine nature, 100% écologique et ludique !

Envie de vous retrouver entre amis ? Accordez-vous une parenthèse relaxante et vivifiante à Uzès. Vivez un instant zen lors d’une séance de yoga en plein air, découvrez nos produits locaux autour d’un brunch, testez la balade en e-scoot et partagez un apéritif sur un rooftop.

Rédigé par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard le Lundi 16 Mai 2022





Dates de validité :

Toute l’année



Proposé par :

La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard



Durée :

Journée



Prix à partir de :

69€/personne TTC

Base 6 à 25 personnes



→ En savoir plus

Toute l’annéeLa Destination Pays d’Uzès Pont du GardJournée69€/personne TTCBase 6 à 25 personnes

Descriptif de l’offre 9h00 - Soyez Zen !



Rien de tel qu’une séance de yoga en plein air dans un écrin de verdure pour délasser le mental, éveiller le corps, et faire le plein d’énergie pour commencer une journée pleine d’expériences !



10h30 - Brunchez !



Après votre séance de yoga, partagez un moment convivial et revigorant autour d’un délicieux brunch à base de produits frais et locaux.



Profitez ensuite d’un temps libre pour vous imprégner du fabuleux centre historique d’Uzès, ville d’art et d’histoire, et découvrir les nombreux spots photos que la cité Ducale à a vous offrir.



14h00 - Equipez-vous !



Casques, gants, initiation au pilotage… vous voilà prêt à partir à l’aventure ! Découvrez les paysages bucoliques d’Uzès en E-scoot. Une escapade d’heure trente de pur bonheur à partager entre amis.



16h30 - Rafraichissez-vous !



Savourez un cocktail* sur une terrasse rooftop avec une magnifique vue sur les toits et les monuments emblématiques d’Uzès.



*Cocktail sans alcool

Le prix comprend ● La séance de yoga

● Le brunch

● La balade en E-scoot

● Un cocktail* sur un rooftop

Le prix ne comprend pas ● Le transfert vers vos activités

● Les dépenses personnelles et visites des sites non prévus au programme

Réservation Vos contacts :

Fadila IDRI

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

Mobile : +33 (0)6 87 74 64 84

fadila.idri@uzes-pontdugard.com



Service réceptif

Tel : +33 (0)4 66 22 99 85

receptif@uzes-pontdugard.com



Site web : www.uzes-pontdugard.com/







Annuaire #PartezEnFrance

Pour en savoir plus sur nous, retrouvez-nous Fadila IDRITel : +33 (0)4 66 22 99 85Mobile : +33 (0)6 87 74 64 84Service réceptifTel : +33 (0)4 66 22 99 85Pour en savoir plus sur nous, retrouvez-nous ici

Lu 155 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Maclassevoyage en Normandie à vélo Gastronomie en terre Romaine