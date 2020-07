Séjours nature, accompagnés ou en liberté avec 3 agences réceptives de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Safrantours s’est construit autour de valeurs simples, respectueuses de l’homme et de son environnement. Partager, découvrir, admirer, vivre et échanger.



LE PARTAGE. DES INSTANTS À VIVRE EN FAMILLE, ENTRE AMI(E)S ET EN AMOUREUX.

Les vacances font partie de ces moments précieux que rien ne devrait venir troubler. En nous confiant votre itinéraire, vous pouvez profiter de chaque instant avec vos proches. Plus de stress pour savoir quel chemin emprunter, où dormir, ou encore manger, tout est organisé et géré.



LA DÉCOUVERTE. CHAQUE PAS EST UN VOYAGE.

Nos séjours naissent des belles découvertes que nous avons vécues.

Savant mariage de sites majeurs et de contrées sauvages, chaque parcours dévoile une multitude de merveilles et d’histoires. Nous concevons avec soin des itinéraires originaux afin d’offrir une expérience unique d’itinérance, adaptée aux envies du moment, en toute simplicité.



L’ENVIRONNEMENT. ENTRE PATRIMOINE ET NATURE.

Nous nous inscrivons dans un développement touristique à la mesure de l’homme et de son milieu. Les voyages privilégient les modes de transports doux et écologiques (à vélo, à pied, avec un âne, en roulotte...) et incitent les voyageurs à remettre la nature au centre de leur déplacement.

Accueil chaleureux, saveurs locales et patrimoine authentique surprennent et comblent les papilles au détour de chaque chemin. Nous invitons à la découverte des villages typiques, à la dégustation des spécialités de chaque région et à l’échange avec les différents hôtes pour un dépaysement réussi.



LA SIMPLICITÉ.

Les choses simples restent les meilleurs souvenirs et les plus grands plaisirs. Nous invitons nos clients à profiter de ces “petits riens” qui font bien souvent les plus grandes joies.

Un fou rire, le délice d’un repas autour d’une grande table, la chaleur d’un rayon de soleil ou d’un feu de cheminée, une jolie fleur... Nous nous assurons que ces petits plaisirs seront au rendez-vous. Chacun de nos voyages a été composé autour de moments uniques et simples.



LA QUALITÉ. DES RELATIONS BIENVEILLANTES AVEC LES ACTEURS LOCAUX ET LES CLIENTS.

Au fil des années, nous avons tissé des liens étroits et durables avec nos différents partenaires et prestataires. Ces relations permettent de garantir des prestations de qualité et des échanges agréables sur l’ensemble de nos séjours.

Les clients sont également au centre des préoccupations de l’agence. Les avis, les critiques et les conseils de chaque voyageur nous permettent d’affiner et améliorer nos prestations