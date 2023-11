Sensations fortes, activités insolites, lieux méconnus... : comment organiser un séjour original pour vos clients ?

Votre but : faire vivre une expérience unique à vos clients. Pour y parvenir, chaque détail compte, à commencer par définir le profil de votre clientèle. Ensuite, orientez-vous vers un lieu ou une activité insolite afin de leur faire vivre des moments uniques.



Vendredi 10 Novembre 2023

S’envoler dans les cieux en montgolfière



Tout commence par l’accueil de votre clientèle avec une répartition selon le nombre de personnes. Les premières consignes sont données et votre clientèle n’a plus qu’à s’envoler au gré du vent. C’est une expérience magique que vous pouvez d’ailleurs compléter avec la mise en place d’un buffet champêtre juste après l’atterrissage. De cette façon, vous instaurez une journée mémorable, laissant des souvenirs impérissables à chaque participant.

Pourquoi ne pas réserver un vol de montgolfière en France et ainsi offrir un séjour divertissant à votre clientèle ? C'est une activité originale permettant de rassembler votre clientèle autour des mêmes valeurs, à savoir l'écologie et la liberté. Généralement, le vol en montgolfière s'effectue avec des équipages de huit personnes maximums. Vous définissez vous-même la durée de l'activité, mais elle sera en moyenne d'une heure. De préférence, organisez ce type de sortie durant la période printanière ou estivale afin que les conditions météorologiques soient favorables.

Venez découvrir le doublage de films Vos clients sont peut-être amenés à prendre régulièrement la parole en public. Le doublage de films sera l’activité à pratiquer, car c’est un moment ludique, tout en apprenant des techniques très utiles pour poser la voix. Durant une journée, votre clientèle va s’immerger dans les coulisses du septième art en prenant part au doublage, mais également en réalisant des bruitages. Pour pousser plus loin l’activité, l’écriture d’un scénario sera également demandée.



Vos clients s’installeront dans un studio d’enregistrement sous la direction des animateurs avertis. Des films célèbres sont projetés et les participants devront réaliser des extraits de voix. Afin que la fibre artistique se libère, l’écriture d’un scénario offre une dimension encore plus immersive. Chaque client découvrira le potentiel de sa voix avec à la clé des fous rires certains. L’originalité de l’activité repose sur la façon de se mettre en scène, sur l’incorporation des voix pour réaliser le doublage et la création de dialogues décalés pour provoquer l’hilarité générale.



Une course d’orientation grandeur nature Dans leur enfance, vos clients ont probablement ressenti une certaine excitation en participant à un parcours d’orientation. L’idée est de reproduire exactement le même effet en garantissant une dose de bonne humeur. Tout commence par le choix du lieu se devant d’être original et décalé. Par exemple à la montagne, à la mer ou en pleine forêt. L’intelligence collective sera nécessaire pour développer l’esprit d’équipe et réussir le parcours se traduisant par de multiples activités physiques et intellectuelles. Par exemple, la résolution d’énigmes en lien direct avec le lieu dans lequel se trouvent les participants.



Afin de pousser plus loin la course d’orientation, les participants utiliseront un véhicule spécifique pour parcourir de plus longs trajets. Chaque destination les amène à résoudre l’étape en cours pour atteindre un nouveau point de ralliement. Bien évidemment, l’encadrement doit être omniprésent pour éviter de perdre vos clients.



Choisissez selon les affinités de vos clients Les activités originales ne manquent pas, ce qui vous laisse une multitude de possibilités. En cas de doute, posez la question à votre clientèle afin de recueillir de précieux indices pour déterminer la future activité.



