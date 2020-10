Shanti Travel ouvre une agence de voyages autour d'un nouveau concept qui attire déjà ! (Photos)

De plus, des soirées sont organisées tous les 15 jours, des évènements sont accueillis et un espace de rencontres avec les voyageurs a été créé.



Avec ce point de vente, Jérémy Grasset s'est mué en agent de voyages, immatriculé par l'APST et formé à l'occasion. Surtout pour la première fois, le professionnel peut échanger avec des anciens clients et voyageurs, ce qui n'était pas le cas par le passé.



Ce n'est pas tout.



" C'est aussi l'occasion de proposer notre nouvelle gamme de voyages en France. Nous avons mis sur pied différents voyages de développement personnel dans l'Hexagone, " confie Jérémy Grasset.



Ainsi, des séjours autour du Yoga, la méditation, la randonnée etc. En résumé, Shanti Travel offre un peu les mêmes thématiques qu'en Asie, sans le jet lag.



" Nous organisons des stages apprenants en partenariat avec ceux pour qui nous organisions des stages sur le continent Asiatique, mais qui habitaient bien souvent en France. "



Quelques demandes et séjours ont été réservés lors de l'été passé, mais l'enjeu sera d'être visible surtout en 2021, tout en ayant cette différenciation, pour apporter une plus-value à la clientèle.



Et cette dernière demande bien souvent des nouvelles des équipes à destination. Malheureusement après plus de 7 mois à l'arrêt, le staff a été réduit au minimum. Dans l'ère pré-covid plus de 90 étaient basés à l'étranger pour 3 seulement en France.



" Vous savez, nous passons beaucoup de temps à écouter nos clients qui ne sont d'ailleurs pas tous en grande forme, après un long confinement et une ambiance morose. Par contre, ils rêvent tous de repartir. "



Une source d'espoir qui laisse présager des jours meilleurs.