Solea : les brochures "Iles & Moyen Orient" et "Afrique" arrivent en agences

Malgré le contexte de la crise sanitaire, Solea maintient la parution de ses deux brochures papier, "Iles & Moyen Orient" et "Afrique" avec Equato by Solea.



Elles seront distribuées en agences dès le 15 septembre 2020.



Sur 260 pages, la brochure Iles et Moyen Orient présente les destinations phares comme l’Île Maurice, la Réunion, les Maldives, les Seychelles, les Emirats. Mais aussi la grande nouveauté de 2020, le lancement des Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe, Marie Galante, les Saintes) et St Barthélémy.



La préouverture s’est faite en douceur avec des réservations dès cet été.



Et puis, sur 90 pages, la brochure Afrique contient une programmation de circuits, séjours, safaris et plages paradisiaques de la Tanzanie à l’Afrique du Sud en passant par Zanzibar, le Kenya et le Rwanda.