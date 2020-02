Step Travel en pole position sur la Russie

Le Tour Operator ajoute plusieurs cordes à son arc en ce début de saison 2020 et élargit sa gamme de produits vers la Russie, une destination qui connait une très forte demande et qui nécessite une parfaite connaissance et une réelle expertise.

Rédigé par STEP TRAVEL – Géraldine CHACHOURINE le Lundi 24 Février 2020

La Russie ayant fait le plein de réservations en 2019, Step Travel renforce sa production à l’occasion de la sortie de sa nouvelle brochure.



Ce sont tout d’abord 2 nouveaux programmes départs garantis GIR que proposera le tour Opérator en 2020 :

• Une escapade à Moscou en 5 jours avec notamment la visite du musée des Cosmonautes, la visite de la maison de l’écrivain Léon Tolstoï et un dîner dans l’ex cantine du KGB.

• Un circuit combinant Moscou et les villes de l’Anneau d’Or en 8 jours avec la découverte des plus anciennes cités russes et un déjeuner chez l’habitant.



Ces nouveautés s’ajoutent aux 2 best-sellers que sont Moscou et St Pétersbourg en 8 jours avec notamment le train de jour rapide Sapsan et une dégustation de vodka et l’escapade à St Pétersbourg en 5 jours avec la découverte des plus belles résidences d’été des tsars.



L’ensemble des GIR Russie du TO sont garantis à partir de 2 participants et limités à 25 personnes maximum sur tous les départs.



Des nouveautés également en croisières fluviales et ferroviaires Les circuits en train ne sont pas en reste puisqu’en plus de son produit historique de Moscou à Pékin à bord de l’Or des Tsars, Step Travel propose désormais un nouvel itinéraire de Moscou à Vladivostok à bord du train Russie Impériale. L’itinéraire s’effectue en 14 jours à bord d’un train tout confort où sont proposées 4 catégories de compartiments différents.



Sur l’eau, la nouveauté vient du sud de la Russie et l’itinéraire qui mène de Moscou à Astrakhan au fil de la Volga en traversant les belles cités que sont notamment Nijni Novgorod et Kazan.



Enfin, l’offre Russie ne serait pas complète sans le service à la carte et de conciergerie de Step Travel qui est capable de concocter tous types de séjour, circuit correspondant aux souhaits des clients.



Grâce à son accréditation au centre de visas pour la Russie, le TO est en mesure de traiter toutes les demandes de visa.



Réactivité, flexibilité et qualité du conseil sont les valeurs auxquelles est attachée l’équipe Step Travel pour offrir aux agents de voyage le meilleur produit touristique sur la destination Russie.

Contacts



Mail :



Téléphone : 01.53.25.14.35



L'équipe STEP TRAVEL est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30.

