Step Travel fête 5 années de succès

Pour la suite, le TO ne prévoit pas de s’éloigner de son ADN : la Russie et les pays de l’Est. Dans la brochure 2020 qui vient tout juste de paraître, on trouvera ainsi des nouveautés allant de la Géorgie aux pays baltes en passant par la Slovénie, des autotours dans les Balkans ou en Albanie, ou encore des « croisières ferroviaires » sur le Transibérien entre Moscou, Pékin et Vladivostok.



Car la Russie est devenu de loin le best-seller de Step Travel, surtout depuis la coupe du monde de football en 2018.



« Nous continuons de surfer sur le succès de la destination et essayons d’y diversifier nos offres. Et nous comptons sur l’assouplissement et l’élargissement des procédures d’e-visas à toute la Russie, un peu sur le modèle de l’Esta américain » , explique Géraldine Chachourine.



Car sur ce marché, la concurrence devient aussi diverse que rude, allant de Salaün au groupe TUI en passant par Visit Europe. « Notre grande force continuera d’être le à la carte ainsi que nos départs garantis à partir de 2 personnes. Surtout, nous ne faisons jamais voyager des groupes de plus de 25 personnes » , conclut la co-fondatrice.



Pour fêter ses 5 années de succès, Step of Travel donne rendez-vous le 5 mars 2020 à tous ses partenaires pour un workshop organisé au Chai Brongniart, à Paris.