Step Travel fête ses 5 ans et propose un challenge de ventes

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

A l’occasion de son 5e anniversaire, Step Travel met en place un challenge de ventes pour les agents de voyage. Vendez nos circuits départs garantis et gagnez de supers lots !

Rédigé par STEP TRAVEL – Géraldine CHACHOURINE le Lundi 20 Janvier 2020

Le plein de nouveautés en circuits départs garantis Step Travel, spécialiste de l’Europe Centrale, de la Russie et des Balkans fête en janvier son 5e anniversaire.



Avant la sortie d’un nouveau catalogue fin janvier, le TO met à l’honneur sa production 2020 et notamment ses circuits à départs garantis.

Plusieurs nouveautés sont à l’honneur cette année La Russie ayant fait le plein de réservations en 2019, ce sont 2 nouveaux programmes que proposera Step Travel en 2020 :

• Une escapade à Moscou en 5 jours avec notamment la visite du musée des Cosmonautes

• Un circuit combinant Moscou et les villes de l’Anneau d’Or en 8 jours.



D’autres destinations font leur entrée dans la production du TO en départs garantis :

• La Slovénie, best-seller 2019, proposée en circuit de 8 jours

• La Géorgie : la destination fait son entrée dans la production du TO avec un circuit en 9 jours

• Un combiné dans les Balkans incluant Bosnie, Slovénie, Croatie en 11 jours.



N’oublions pas les valeurs sures du TO avec les circuits départs garantis au Monténégro, en Pologne, en Roumanie, en Bulgarie et dans les Pays Baltes.



Rappelons que chez Step Travel les départs sont garantis à partir de 2 participants et les groupes sont dans leur grande majorité limités à 25 participants.

De supers lots à gagner ! Les meilleurs vendeurs de ce challenge qui se déroule entre le 15 janvier et le 15 avril 2020 pourront ainsi gagner :



• 1er lot pour 5 dossiers confirmés : le premier vendeur remportera 3 nuits d’hôtel à St Pétersbourg



• 2e lot pour 4 dossiers confirmés : le premier vendeur remportera 2 nuits d’hôtel à Budapest



• 3e, 4e et 5e lots pour 4 dossiers confirmés : le premier vendeur remportera 50 € en bon cadeau.



Contacts



Mail :



Téléphone : 01.53.25.14.35



L’équipe STEP TRAVEL est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30.Mail : step@steptravel.fr Téléphone : 01.53.25.14.35

Lu 121 fois Notez