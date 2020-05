Sunêlia prépare la réouverture de l’ensemble de ses campings

Depuis le 15 mars 2020, les campings Sunêlia ont redéfini l’ensemble de leur offre de services et protocoles pour les adapter au contexte lié à l'épidémie de coronavirus.



L’ensemble de ces dispositifs est regroupé sous le concept global : Le Sunêlia Care.



L'hébergeur a ainsi adapter plusieurs services :



- La généralisation des accueils à la barrière ou accueils « un à un », avec démarches

administratives anticipées et allégées,

- Des temps de repos allongés entre chaque location,

- L’utilisation de produit de désinfection certifiés contre le Covid 19,

- La gestion des files d’attente dans les points de service pour garantir les distances de sécurité,

- L’application stricte de toutes les consignes données par les autorités,

- La mise à disposition de gel hydro alcoolique dans les points clés du camping (entrée supérette, aires de jeux…),

- Aménagement des espaces de restauration et augmentation de l’offre de restauration à emporter ou à livrer aux hébergements

- Accueil des enfants en petit groupe au Sunny Club en respectant des consignes sanitaires spécifiques

- Un protocole d’accueil spécial avec guide d’information spécifique, etc.