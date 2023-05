TPE : pourquoi faire appel à une agence de voyage d'affaires ?

Comme souvent, le coût est le principal frein à sauter le pas. « En France, nous n’avons pas toujours le mindset de se dire que l’on achète du service. Il ne s’agit pas d’un coût, mais d’un investissement , affirme Sandrine Kurtz. Si on veut une qualité de service, il faut payer le juste prix, soit entre 3 et 4% selon le programme. Ce sera plus s’il s’agit d’un service offline. »



Il faut s’interroger : « Combien ça me coûterait si j’avais embauché quelqu’un à faire ça ? Ce qui compte, c’est les saving que j’ai pu faire et la satisfaction des employés, car ça coute beaucoup plus cher de perdre ses employés. Ça peut aussi aider à les garder » , souligne-t-elle.



Quid du mode de rémunération ? Transaction fee, abonnement ou un format hybride ? « Peu importe le modèle, répond Sandrine Kurtz. Au final, c’est du partenariat. On vit avec ses conseillers en voyages, on les a tous les jours au téléphone. »



Avant de rappeler : « On achète de la sérénité aussi, avec un service 24h/24. »