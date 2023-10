TUI France : "En ordre de marche pour devenir rentable"

"Nous sommes en ordre de marche pour devenir rentables et pérenniser cela dans le temps"

"Nous réalisons une belle année, avec un volume de clients en progression de 5% et 30% de nouveaux clients*. 62% de nos ventes sont générées par la distribution contrôlée : agences mandataires, site web, groupes et CSE."

Nous sommes désormais dimensionnés pour le marché et c'est cela qui fait notre force.

"Le pouvoir d'achat est mis à rude épreuve mais les ménages ont sacralisé les vacances. Pour les tour-opérateurs, le challenge avec l'inflation, est répondre à l'exigence des clients. Ils en veulent pour leur argent tout au long du séjour

a lancé Christophe Fuss , directeur général de TUI France à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse organisée dans le cadre de l'IFTM Top Resa.ajoute t-il.Côté tarifs, TUI France n'a pas échappé à la hausse des prix comprises entre 7% et 12% selon les destinations.Pour les contenir, le voyagiste mise notamment sur les allotements et les charters qui représentent 80% de l'offre aérienne pendant l'été.Le solde s'appuie sur le flex. Et cette année, le taux de remplissage sur les engagements aériens a atteint 92%." poursuit Christophe Fuss.".Avec moins de 2% de réclamations et un NPS (Net Promoter Score) de 61 pour les clubs et de 40 pour les circuits, la promesse clients semble tenir le bon cap.