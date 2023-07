TUI France dévoile ses tendances voyages

Cette année encore, les vacanciers des Clubs Lookéa et Clubs Marmara plébiscitent le bassin méditerranéen pour la saison estivale.1. Grèce2. Espagne3. Italie4. Maroc5. TunisieCôté circuits et road trips Nouvelles Frontières , les Français ont envie de grandes évasions et partent vers des destinations lointaines comme le Canada ou les Etats-Unis.Certains, peu avides des grandes chaleurs, s’évadent dans des destinations plus fraiches comme l’Islande (top 6 des destinations Nouvelles Frontières les plus plébiscitées) et la Norvège (top 7 des destinations Nouvelles Frontières les plus plébiscitées).1. Canada2. Etats-Unis3. Irlande4. Italie5. Espagne