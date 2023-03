TUI France part en roadshow dans 12 villes de France

TUI organisera une roadshow gourmand du 14 mars au 6 avril 2023 dans 12 villes de France.



Plus de 250 agents de voyages du réseau tiers et mandataires seront conviés à découvrir l'offre estivale du tour-opérateur à travers des ateliers de cuisine.



Le nouveau service Formation & Support des Ventes de TUI France, dirigé par Romain Rortais organise ces ateliers qui commencent par 30 minutes de présentation de la production TUI France puis 1h30 de cours de cuisine et de dégustation.



Les thèmes des ateliers culinaires, en lien avec les destinations phares de TUI France, seront différents en fonction des villes : Espagne, Grèce, Italie, Canada, Etats-Unis.



« Nous avons imaginé ce roadshow thématique afin de former de manière ludique les agents de voyages. C’est en lien avec la stratégie de TUI France qui a créé en 2023 ce nouveau service de formations pour répondre aux attentes des agents de voyages et former rapidement ceux qui commencent dans ce métier.



Ces événements dans toute la France vont nous permettre d’avoir des moments privilégiés et en petit comité avec plus de 250 agents de voyages tout en présentant les concepts des Clubs Marmara et des Clubs Lookéa, les circuits proposés par Nouvelles Frontières de la production été 2023 » indique Romain Rortais, directeur formation support des ventes TUI France.