TUI réalise un été record dans ses clubs Marmara et Lookea

De par sa position, le site a la chance d'être plutôt protégé des sargasses. La plage est très longue, très large, avec peu de constructions, tel un décor de carte postale

Les bâtiments sont colorés, on se sent comme dans une hacienda mexicaine avec les jardins, les patios et jusqu'au carrelage ! L'hôtel est à taille humaine, à peine 500 chambres, et six restaurants dont 5 thématiques"

Nous sommes basés au nord-ouest de l'île, au nord de Negombo, sur un domaine de 22 hectares au cadre verdoyant

Le Club propose l'une des plus grandes piscines du Sri Lanka, des hébergements de plain-pied ou sur maximum un étage, de nombreux bungalows au bord de l'eau et un grand choix d'activités dont certaines originales (cricket, pédalo sur la lagune)

Pour le segment "sur les rails", nous allons proposer aux voyageurs de partir à la découverte d'un pays en utilisant au maximum le train comme moyen de locomotion

Pour l'heure,sont en tête des ventes moyen-courrier, tandis que le long-courrier est tiré parpour les clubs, et, à travers les safaris proposés par Nouvelles Frontières en Tanzanie.A noter également que cet hiver, TUI France pourra compter surparmi les 23 présents en catalogue.Parmi les 10 adresses Club Marmara, les clients pourront découvrir", commente Cristina Donsion, product manager Clubs.Côté Club Lookea,, à partir du 3 décembre prochain. ", poursuit Cristina Donsion.".Enfin, Nouvelles Frontières qui fête ses 55 ans cette année, intègreAu global, la marque propose 28 roadtrips et circuits privés, mais aussi 32 circuits accompagnés et offre la possibilité d'organiser des départs en petits groupes sur 24 de ses best-sellers.Enfin, elle a développé. "", indique Grégory Gérard, responsable de production chez TUI France.Le label "Actif" s'adresse, quant à lui, à un public qui opte pour des vacances sportives et dispose d'une bonne condition physique, tandis que le label "Ethique" cible les voyageurs ayant une sensibilité écoresponsable et désireuse d'aller à la rencontre des populations locales.