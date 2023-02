TUI veut atteindre la neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard

Dans le détail, TUI Airline est responsable d’environ 80% des émissions du groupe.



Déjà réduites de 18% ces dernières années, les émissions de Co2 par kilomètre par passager seront encore réduites de 24% d’ici 2030, grâce à des investissements dans la flotte d’avions, l'amélioration de l’efficacité des opérations aériennes (optimisation des itinéraires de vol par exemple) et l'augmentation de l’utilisation de carburants durables d’aviation (CDA).



" Par ailleurs, TUI plaide en faveur de taxes qui reflètent les efforts des compagnies aériennes : des taxes plus élevées pour les flottes les plus anciennes et plus faibles pour les flottes les plus modernes ou qui utilisent des carburants durables ".



Pour les hôtels TUI, le groupe s’est engagé à réduire d’au moins 46,2% les émissions, mais il vise la neutralité des hôtels d’ici 2030. " Pour y parvenir, TUI multiplie l’utilisation d’énergies renouvelables et mise sur des opérations plus efficaces afin de réduire l’utilisation des ressources dans ses hôtels ".



Par ailleurs, il s’engage à éliminer les emballages et objets en plastique inutiles d’ici 2025. " En 2019, 257 millions d’objets en plastique à usage unique avaient déjà été éliminés des hôtels, bateaux de croisières, avions et bureaux. D’autre part, un objectif de réduction de 25% des déchets alimentaires dans tous les domaines d’activité a été fixé d’ici 2030 ".



Enfin, d’ici 2030 au plus tard, " TUI proposera des croisières neutres sur le plan climatique et les émissions des croisières du groupe seront réduites de plus d’un quart (27,5 %). Aucune autre compagnie de croisières dans le monde ne s'engage actuellement sur un objectif de réduction absolue de la sorte et aucune autre compagnie de croisières n’a reçu l’approbation SBTi ", indique le Groupe sans donner davantage de détails.