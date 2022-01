TUI se veut proche de ses clients et répond aux interrogations

Une vidéo hyper instructive pour les questions que nous posent fréquemment les clients

Ces dernières semaines, TUI France a classé via ses partenaires agences de voyages, ses animateurs de clubs de vacances, et ses pages réseaux sociaux FacebookUne vidéo illustrée a fait sa sortie le 6 janvier 2022 sur Youtube.Pour la réalisation de cette vidéo, les collaborateurs de TUI France se sont glissés dans la peau des voyageurs en interrogeant directement le tour opérateur sur des: Report, Rapatriement, Assistance, Contacts…D’ores et déjà, certaines agences saluent l’initiative de TUI et utilisentde réassurance auprès de leurs clients.Selon l’ agence Leclerc Voyages de Achères, il s’agit d’ «».