Wonder France Festival : lancement de la quatrième édition

Avec plus de 400 vidéos produites, 90 départements du territoire français représentés, et un visionnage cumulé de plus d’un million de vues, toutes vidéos confondues, le Wonder France Festival s'impose aujourd’hui comme une référence en matière de festival audiovisuel lié au tourisme et au voyage.



Les créations audiovisuelles authentiques et uniques permettent de faire de ce festival un moment privilégié dans lequel le terroir et la beauté de la vie et de la nature retrouvent leurs titres de noblesse.