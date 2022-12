TUI Care Foundation : deux nouveaux programmes de soutien au Kenya et en Turquie

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie de protection de l'environnement naturel et de soutien aux habitants dans des destinations de vacances, la TUI Care Foundation lance le programme TUI Colourful Cultures.



Il vise à aider les artistes et les artisans à obtenir de nouvelles sources de revenus et à promouvoir leur héritage culturel grâce au tourisme.



Ce programme débute avec le lancement de deux projets au Kenya et en Turquie.



Au Kenya, la TUI Care Foundation collabore avec l'Association for the Physically Disabled of Kenya afin de soutenir le "Bombolulu Workshops and Cultural Centre" à Mombasa, qui offre une formation et des opportunités d'emploi à des personnes handicapées.



Les ateliers sont dédiés à la création de bijoux, de textiles au design inspiré par les cultures africaines, de sculptures sur bois, de maroquineries typiques et à la fabrication d'aides à la mobilité, comme des chaises roulantes et des tricycles.



" Le centre culturel est doté de huit habitations africaines représentant l'architecture traditionnelle et les coutumes de différentes communautés du Kenya. Le nouveau projet soutient le centre en finançant sa modernisation et son extension.



L'équipe du Bombolulu pourra alors accueillir plus de 200 activités et représentations de danse et recevoir plus de 1 000 visiteurs et écoliers locaux. Cette initiative va par ailleurs établir un lien entre le centre et le secteur du tourisme local afin d'attirer davantage l'attention sur ses activités ", indique le Groupe TUI dans un communiqué.



En plus de découvrir l'atelier, les visiteurs pourront acheter des produits fabriqués par les artisans à la boutique du Bombolulu. " Le projet va donc également contribuer à l'augmentation des opportunités commerciales et à la préservation de l'héritage culturel du Kenya ".