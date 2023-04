La TUI Care Foundation lance un nouveau projet en Zambie

Leur fournir les compétences et les connaissances nécessaires pour produire du contenu numérique de bonne qualité et promouvoir les voyages, l'art et la culture dans les régions touristiques de la Zambie.



Cette initiative crée également de nouvelles possibilités de revenus et donne l'opportunité aux participants d'exploiter différentes plateformes numériques

Les master classes vont fournir une base solide aux créateurs de contenu afin qu'ils puissent évoluer dans leur parcours entrepreneurial et, par la même occasion, soutenir les efforts de marketing touristique actuels de la Zambie

La TUI Care Foundation poursuit ses actions. Avec Discover Zambia et Canon SA, elle a lancé le projet, qui propose une série delocaux.L'objectif ? "", indique TUI dans un communiqué.Ces créateurs vont être formés par des experts des domaines de la photo, de la vidéo, du marketing numérique et de la gestion d'entreprise. La première formation est prévue à Lusaka. D'autres créateurs de contenu seront formés à Kitwe et à Livingstone dans les prochains mois.", poursuit TUI.La finalité du programme est bien de promouvoir le secteur touristique zambien et d'apporter un soutien aux jeunes en renforçant leurs compétences et leur offrant des opportunités de revenu.