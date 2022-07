Club Marmara, Club Lookéa, Nouvelles Frontières : ouverture des ventes pour l'hiver 2022/2023

TUI France annonce l’ouverture des ventes pour ses Club Marmara, Club Lookéa et Nouvelles Frontières pour la saison hiver 2022-2023.



" Cet hiver, un vent de nouveautés souffle sur la collection Club au Mexique, ou encore au Sri Lanka sur 22 Club Marmara et Club Lookéa. 61 nouveaux itinéraires sur la collection Nouvelles Frontières sont attendus également ", indique le voyagiste dans un communiqué.



Parmi les 10 adresses Club Marmara, 1 nouveauté : le Club Marmara Catalonia Playa Maroma au Mexique.



Idem pour Club Lookéa avec le Club Lookéa Palm Bay au Sri Lanka (ouverture à la vente très prochainement). A noter aussi les 3 adresses Club Lookéa Exploréa en Jordanie, Costa Rica et Canada.



Du côté de Nouvelles Frontières, le Groupe proposera 61 nouveaux itinéraires cet hiver : 33 en circuits accompagnés et 28 en Road trips et Circuits Privés.



Les nouvelles brochures arriveront dans les agences de voyage durant l'été.