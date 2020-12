Table Ronde : "Comment doit-on gérer la situation actuelle quand on est hôtelier ?"

L’objectif de ce rendez-vous digital consiste à proposer, pendant 1h30, aux hôteliers de poser leurs questions, d’échanger entre eux et avec des experts, de se renseigner sur l’état des aides, les actions et les mobilisations en cours, leurs résultats et les marchés étrangers, mais également les possibilités de relances en 2021 et les perspectives d’ouverture.



THCC est une communauté internationale rassemblant dans une totale confidentialité, des hôteliers désireux de profiter de services et d’actions pour optimiser leur RBE / GOP, sans contraintes (frais fixes etc)