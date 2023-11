Taux de changes : l'euro perd de la valeur par rapport à la plupart des devises

Les marchés financiers sont instables en ce moment, alors la Réserve Fédérale américaine (Fed) a choisi de maintenir son taux d'intérêt à un niveau élevé, comme prévu. Le taux principal reste entre 5,25% et 5,5%. Cependant,De plus, elle continue de réduire son bilan, ce qui a un effet similaire à une augmentation des taux d'intérêt. Cela peut avoir un impact négatif sur les actifs risqués et causer des perturbations sur les marchés financiers.Sur le plan économique, il y a des signes positifs de désinflation en zone euro, y compris en France, ce qui pourrait permettre d'atteindre l'objectif de croissance du gouvernement de 1% cette année.rapidement, avec des tensions au Moyen-Orient.ce qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Une escalade des conflits pourrait perturber les marchés financiers et l'économie mondiale.En résumé, les marchés financiers sont volatils, la Fed maintient des taux élevés, l'économie en Europe montre des signes de désinflation, et les tensions géopolitiques s'intensifient, ce qui crée de l'incertitude.