Terre d'Ailleurs : Pierre Doucet reprend l'agence de Bourges !

C'est donc une suite logique pour le point de vente de Bourges qui compte 3 salariés et un nouveau challenge pour le dirigeant.



"Le 1er janvier 2020, j'avais ouvert un 3e point de vente à Blois, mais le covid et le confinement sont arrivés en mars 2020 et on connait la suite. J'ai pris la décision de fermer l'été qui a suivi... J'ai longtemps vécu cette fermeture comme un échec, mais je pense que c'était la bonne décision.



Aujourd'hui nous avons une agence supplémentaire et j'en suis très heureux".



Terres d'Ailleurs (adhérent de l'APST) compte 7 collaborateurs en plus de Pierre Doucet sur ses 3 agences à Bourges, Châteauroux et Le Blanc.