Terres et Tribus — le programme USA dont vos clients vont parler à leur retour

CE QUE VOS CLIENTS VONT VIVRE — JOUR APRÈS JOUR

L'Histoire, gravée dans la roche



Dès le Jour 2 : Montezuma Castle, une cité de 20 pièces répartie sur 5 étages, nichée à 25 mètres au-dessus de Beaver Creek dans une alcôve de calcaire naturelle. Construite au XIIe siècle par le peuple Sinagua, elle défie encore aujourd'hui les lois de la gravité et de l'imagination.



Le Jour 3, la Forêt Pétrifiée déroule 45 km de Painted Desert, ce désert coloré dont les teintes rouge et bleu explosent au lever et au coucher du soleil. Ici, des troncs d'arbres vieux de 225 millions d'années affleurent encore du sol, pétrifiés en quartz, accompagnés de pétroglyphes amérindiens gravés à même la roche.



► Les Premières Nations, pas en vitrine, en vrai



Window Rock, capitale du pays Navajo et son mémorial dédié aux guerriers Navajo de la Seconde Guerre mondiale. Un arrêt sobre, chargé.



Le Jour 4, ascension d'Acoma Pueblo — "la Cité du Ciel" — le plus ancien pueblo continuellement habité des États-Unis. On y trouve la mission San Estaban del Ray, construite entre 1629 et 1640, et une vue qui coupe le souffle.



Santa Fe ensuite, avec ses ruelles en adobe, son Governor's Palace de 1610 — le plus vieux bâtiment public du pays — et ses musées abritant des siècles de cultures indiennes et hispaniques.



► Taos Pueblo : là où le temps s'est arrêté



Jour 5. À 5 km de Taos, ce village habité depuis le XIIIe siècle vit encore sans électricité ni téléphone. Les murs en adobe, les fours ronds à pain, les chevaux dans les parcs extérieurs — tout témoigne d'une continuité culturelle exceptionnelle. Le mélange spirituel entre traditions ancestrales et chapelle décorée de fresques naïves résume, à lui seul, l'âme complexe du Sud-Ouest américain.



Le même jour, visite du Centre Culturel du Pueblo Indien d'Albuquerque — demeure urbaine de 35 000 Indiens issus de plus de 150 tribus.



► Canyon de Chelly : marcher sur une terre sacrée



Jour 6. 40 kilomètres de canyon habité sans interruption depuis 350 après J.-C. L'un des plus longs paysages continus habités d'Amérique du Nord. Plus de 60 ruines de villages pueblos. Des terres que les Navajos occupent encore aujourd'hui, entre tourisme, agriculture et élevage. On marche. On s'arrête. On comprend.



La route 264 traverse ensuite le cœur du territoire Hopi — "le peuple paisible" — à travers trois villages ancestraux : First, Second et Third Mesa. Une traversée hors du temps.