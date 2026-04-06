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Terres et Tribus — le programme USA dont vos clients vont parler à leur retour

L'Amérique qu'on ne vous montre pas aux infos


Pendant que les débats font rage sur l'Amérique d'aujourd'hui, il existe une autre Amérique. Silencieuse. Millénaire. Debout. Terres et Tribus vous emmène sur ses traces — 9 nuits, deux États, des paysages qui n'ont pas changé depuis dix mille ans, et des rencontres que vos clients ne trouveront dans aucun autre catalogue.


Rédigé par le Lundi 6 Avril 2026 à 00:05

© Pixabay
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TAP Air Portugal

CE QUE VOS CLIENTS VONT VIVRE — JOUR APRÈS JOUR


L'Histoire, gravée dans la roche

Dès le Jour 2 : Montezuma Castle, une cité de 20 pièces répartie sur 5 étages, nichée à 25 mètres au-dessus de Beaver Creek dans une alcôve de calcaire naturelle. Construite au XIIe siècle par le peuple Sinagua, elle défie encore aujourd'hui les lois de la gravité et de l'imagination.

Le Jour 3, la Forêt Pétrifiée déroule 45 km de Painted Desert, ce désert coloré dont les teintes rouge et bleu explosent au lever et au coucher du soleil. Ici, des troncs d'arbres vieux de 225 millions d'années affleurent encore du sol, pétrifiés en quartz, accompagnés de pétroglyphes amérindiens gravés à même la roche.

Les Premières Nations, pas en vitrine, en vrai

Window Rock, capitale du pays Navajo et son mémorial dédié aux guerriers Navajo de la Seconde Guerre mondiale. Un arrêt sobre, chargé.

Le Jour 4, ascension d'Acoma Pueblo — "la Cité du Ciel" — le plus ancien pueblo continuellement habité des États-Unis. On y trouve la mission San Estaban del Ray, construite entre 1629 et 1640, et une vue qui coupe le souffle.

Santa Fe ensuite, avec ses ruelles en adobe, son Governor's Palace de 1610 — le plus vieux bâtiment public du pays — et ses musées abritant des siècles de cultures indiennes et hispaniques.

Taos Pueblo : là où le temps s'est arrêté

Jour 5. À 5 km de Taos, ce village habité depuis le XIIIe siècle vit encore sans électricité ni téléphone. Les murs en adobe, les fours ronds à pain, les chevaux dans les parcs extérieurs — tout témoigne d'une continuité culturelle exceptionnelle. Le mélange spirituel entre traditions ancestrales et chapelle décorée de fresques naïves résume, à lui seul, l'âme complexe du Sud-Ouest américain.

Le même jour, visite du Centre Culturel du Pueblo Indien d'Albuquerque — demeure urbaine de 35 000 Indiens issus de plus de 150 tribus.

Canyon de Chelly : marcher sur une terre sacrée

Jour 6. 40 kilomètres de canyon habité sans interruption depuis 350 après J.-C. L'un des plus longs paysages continus habités d'Amérique du Nord. Plus de 60 ruines de villages pueblos. Des terres que les Navajos occupent encore aujourd'hui, entre tourisme, agriculture et élevage. On marche. On s'arrête. On comprend.

La route 264 traverse ensuite le cœur du territoire Hopi — "le peuple paisible" — à travers trois villages ancestraux : First, Second et Third Mesa. Une traversée hors du temps.

© Revamerica Tours
© Revamerica Tours
Monument Valley — guidé par ceux qui y sont nés

Jour 7. Tsé Bii' Ndzisgaii, "la vallée des rocs" en Navajo. Ici, les buttes de grès rouge vermillon sculptées par des millénaires s'élèvent d'un sol désertique vers un ciel d'un bleu profond. Rendu célèbre par John Ford et John Wayne, le site appartient surtout à ceux qui y sont nés.

Les circuits sont guidés exclusivement par des Navajos natifs de Monument Valley, qui transmettent leur connaissance du territoire avec la précision de ceux qui y ont joué enfants — chaque mesa, chaque flèche rocheuse, chaque panorama a une histoire. En véhicule tout-terrain.

Option phare — Nuit en Hogan ($/personne) : accueil au coucher de soleil, transfert au campement Navajo, feu de camp, rites expliqués, dîner barbecue avec danses, chants et musique traditionnelle (tambours, flûte). Nuit en construction traditionnelle en terre cuite. Réveil au lever du soleil. Une expérience que vos clients raconteront pendant des années.

Option ateliers ($/personne, 4h) : fabrication de bijoux Navajos, peinture de sable, fabrication de dreamcatcher. Fait main, avec eux.

Grand Canyon & le retour par les canyons de Sedona

Jour 8. Le Grand Canyon — phénomène géologique vieux de deux milliards d'années, sculpté en 10 millions d'années par le Colorado. Randonnée dans les sentiers du parc national. Route par Desert View Drive pour rejoindre les terres tribales Navajo.

+ Revamerica : le train historique Grand Canyon > Williams à bord d'un convoi d'époque. ($/personne)

Jour 9. Oak Creek Canyon, gorge de 22 km entre tours de grès, granit et calcaire aux parois rouges, jaunes et blanches. Arrivée à Sedona pour une dernière randonnée dans ses canyons légendaires.

Options bien-être disponibles sur place : **méditation sur les vortex** *( /personne)* — Hatha, Vinyasa, Yin, Kundalini, selon le groupe.

CE QUE VOUS PROPOSEZ À VOS CLIENTS

9 nuits · 2 États · Arizona & Nouveau-Mexique Guide francophone tout au long du séjour · Autocar ou minibus selon le groupe 16 repas inclus · Entrées et visites comprises

Hébergements 1ère catégorie sélectionnés :

Hermosa Inn (Phoenix) · The Arabella (Sedona) · La Fonda Plaza (Santa Fe) · Gouldings (Monument Valley) · Grand Canyon Railway Hotel (Williams)

POUR ALLER PLUS LOIN

Nous vous envoyons sur simple demande le dossier complet : fiche produit détaillée, visuels libres de droits, grille tarifaire complète, conditions de réservation et d'annulation.

Demandez le dossier partenaire charline@revamericatours.com
© RevAmerica Tours
© RevAmerica Tours

Terres et Tribus — le programme USA dont vos clients vont parler à leur retour

Revamerica Tours, réceptif DMC basé aux Etats-Unis s’engage à répondre aux besoins des agences et touropérateur en misant sur des produits de qualité a un prix accessible pour révéler aux voyageurs les émotions positives et les plus beaux souvenirs de voyages.





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Tags : Revamerica Tours
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