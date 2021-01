The Lux Collective : webinaires les 27 janvier et 4 février 2021

The Lux Collective poursuit sa série de Webinars et invite les agents de voyages à deux prochaines éditions en 2021.Rendez-vous : le 27 janvier 2021 et le 4 Février 2021 à 11h.L'hôtelier présentera ses dernières nouveautés et développements en Chine et à l’Île Maurice : LUX* Chongzuo, Guangxi, LUX* Tea Horse Road, Chine et de LUX* Grand Baie Resort & Residences, Mauritius.Au programme également : la marque boutique-hôtel du groupe, SALT of Palmar.Pour vous inscrire, merci d’envoyer un email à Camille Gerard : camille.gerard@theluxcollective.com afin de confirmer votre participation