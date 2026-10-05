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Tivoli Avenida Liberdade dévoile ses chambres rénovées

L’hôtel lisboète repense l’ensemble de ses chambres et suites


Le Tivoli Avenida Liberdade Lisbon a achevé la rénovation de ses chambres et suites. Le projet, signé Rodrigo Izquierdo Studio, s’inspire de l’architecture de l’établissement et de l’identité de Lisbonne, avec de nouveaux aménagements et matériaux.


Rédigé par le Mardi 6 Octobre 2026 à 18:37

Les nouvelles chambres et suites du Tivoli Avenida Liberdade à Lisbonne. Photo: Tivoli Avenida Liberdade Lisbon / Minor Hotels
Les nouvelles chambres et suites du Tivoli Avenida Liberdade à Lisbonne. Photo: Tivoli Avenida Liberdade Lisbon / Minor Hotels
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Le Tivoli Avenida Liberdade a entièrement repensé ses chambres et suites, avec une décoration inspirée du patrimoine architectural de l’hôtel et de la capitale portugaise.

Les espaces intègrent également plusieurs références à l’histoire de l’établissement et à la culture portugaise, avec des œuvres d’art, des céramiques et du mobilier réalisés sur mesure.

Les salles de bains proposent notamment des produits de la maison portugaise Claus Porto.

De nouvelles offres autour de la gastronomie

Les suites ont été conçues comme des espaces résidentiels, tandis que les chambres bénéficient du même parti pris décoratif et d’un niveau de confort renouvelé.

L’hôtel a également rénové sa Cervejaria Liberdade, qui propose une cuisine inspirée des traditions portugaises, sous la direction du chef Miguel Silva.

A lire : Que faire et visiter à Lisbonne

Autre nouveauté : le 1933 Wine & Spirits Collection by Cellar 47, ouvert au 9e étage. Supervisé par le sommelier Jorge Silva, l’espace propose des vins et spiritueux, avec notamment des dégustations privées et des masterclasses.

Le Tivoli Avenida Liberdade est l’établissement historique de la marque Tivoli, dont le portefeuille compte aujourd’hui 22 établissements au Portugal, en Italie et au Moyen-Orient.

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