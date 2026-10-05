Tivoli Avenida Liberdade dévoile ses chambres rénovées

Les suites ont été conçues comme des espaces résidentiels, tandis que les chambres bénéficient du même parti pris décoratif et d’un niveau de confort renouvelé.L’hôtel a également rénové sa Cervejaria Liberdade, qui propose une cuisine inspirée des traditions portugaises, sous la direction du chef Miguel Silva.Le Tivoli Avenida Liberdade est l’établissement historique de la marque Tivoli, dont le portefeuille compte aujourd’hui 22 établissements au Portugal, en Italie et au Moyen-Orient.