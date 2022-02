Top of travel lance 5 nouvelles îles et 6 nouveaux clubs

Des nouveautés aussi côté circuits avec 11 nouveaux itinéraires en Europe et au Moyen Orient. En complément le tour-opérateur a fait le choix de se développer "fortement" sur les circuits en Italie continentale avec notamment en nouveauté un Grand Tour d'Italie ou un itinéraire "Cinque Terre et la Toscane".



A cela s'ajoute de nouvelles expériences à Madère et un programme plus flexible à Malte.



Côté plan de transport, Top of travel joue la carte de la proximité avec plus de 20 villes de départ. A noter que depuis l'an dernier, le voyagiste propose une offre aérienne Top Flex qui lui permet de proposer davantage de départs et des durées de séjours plus larges.



Pour booster ses réservations, le voyagiste a concocté plusieurs offres : une réduction de de 50€ à 250 € par personne selon les produits en réservant avant le 19 février 2022 (même pendant les vacances scolaires), des réductions pour les enfants (jusqu'à 50%) ou encore des tarifs tribu (jusqu’à 400€ sans oublier les forfaits bébés dès 60€)