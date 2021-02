Tourisme d’affaires en Corse : des hébergements à la hauteur de vos attentes Les hôtels proposant les équipements adaptés à l’accueil de la clientèle MICE

Vos clients recherchent dépaysement, envie de séjour au grand air, expérience en osmose avec la nature ? Proposez leur la Corse ! Petit tour d’horizon en deux volets autour de nos hébergements avec, pour débuter cette découverte, une sélection d’hôtels en Haute Corse. A suivre le mois prochain, un second focus en Corse du Sud.

Le bord de mer est largement plébiscité pour l’organisation d’incentive, mais pas n’importe quel rivage ! Ici, les espaces sont protégés, la couleur de l’eau des criques et les plages sont un appel à la baignade et les activités nautiques sont le point d’orgue des séjours Incentive.

Organisateurs d’évènements, vous êtes nombreux à nous contacter, aussi, afin de vous aider pour vos solutions d’hébergements, nous vous proposons de découvrir une large gamme d’établissements pouvant répondre à vos attentes.



Nous espérons avec ces sélections vous inspirer et surtout vous retrouver bientôt !



L’île qui a accueilli en 2019, 3 millions de touristes dispose d’une solide expérience dans l’accueil et compte des références significatives dans l’organisation de rencontres professionnelles.

Son hôtellerie, à la faveur d’un accompagnement public, s’est considérablement modernisée ces dernières années, y compris en montée en gamme des établissements et équipements dédiés au secteur. Le MICE, secteur normé exigeant, très consommateur de services, qui tire l’ensemble de l’offre d’accueil vers le haut, a eu des effets structurants sur l’offre d’hébergements, de loisirs et de services de la destination. A ce jour, La Corse compte 20 hôtels 5 *, 56 hôtels 4*,192 hôtels 3*, et 75 hôtels 2*répartis tant sur le littoral que dans l’intérieur, nous allons les approcher par territoire*.



* liste non exhaustive, l’ensemble des structures d’hébergements étant consultable sur le site www.visit-corsica.com ainsi que sur le site des Offices de Tourisme .

Le secteur de Bastia – Cap Corse & Saint-Florent La ville de Bastia, grâce à l’exceptionnelle richesse de son patrimoine, « Ville d’Art et d’Histoire » vit au rythme soutenu de son actualité culturelle et évènementielle. Cité conviviale et authentique, situation géographique entre mer et montagne, grande accessibilité, filières économiques et scientifiques dynamiques, la ville accueille chaque année un nombre croissant de rencontres professionnelles.

Bastia au mois de juin, vit au rythme de son festival méditerranéen de la mode et du design « Creazione », qui célèbre la création corse sous toutes ses formes (stylisme, sculpture, vannerie, coutellerie, broderie, parfumerie, maroquinerie). La ville, dotée d’infrastructures adaptées propose, au cœur de la citadelle, le Musée de Bastia, cadre prestigieux pour tous rendez-vous d’affaires, avec son auditorium (90 places) sa cour intérieure (500 personnes) et ses jardins suspendus (200 places). Le Théâtre municipal dispose à lui seul de 800 places assises mais également d’autres espaces : la salle des congrès (200 places), la salle préla (50 places), le péristyle (250 places). Depuis peu, la ville compte aussi un nouveau lieu de rencontre, le centre culturel Alb’oru pouvant accueillir jusqu’à 312 personnes. Une large gamme d’établissements hôteliers propose les équipements adaptés à tous types d’évènements.



Domaine Misincu***** au cœur de la réserve naturelle du Cap Corse, 32 chambres et 6 villas privatives avec chacune son bassin ou piscine. Parc de 22 hectares, mise à disposition d'espaces favorisant l’organisation de rencontres professionnelles et d’évènementiels. Restaurant bistronomique et terrasse panoramique surplombant la baie, espace piscine, magnifique oliveraie, et 350m² entièrement dédiés à la sérénité entre sauna, hammam, bassin, cabines de massage et soins.

Demeure Castel’Brando****, Hôtel de charme à Erbalunga, village pittoresque dans le Cap-Corse, à un quart d’heure de Bastia, 43 chambres et suites, deux piscines, jacuzzi et Spa proposant une large gamme de soins, terrasses ombragées permettant l’organisation de réception. La salle communale, située en face de l’hôtel, permet la tenue de rencontres professionnelles.



Hôtel Mercure Bastia Biguglia**** à 5 mn de l’aéroport Poretta et 10 mn du centre-ville de Bastia par la voie rapide, 83 chambres tout confort, 3 salles de réunion, surface maximum 70 m² pouvant accueillir 80 personnes format théâtre, 60 personnes format banquet, 40 personnes format salle de réunion et jusqu'à 300 personnes en cocktail. Espace détente avec piscine intérieure, jacuzzi, Spa-Hammam et salle de fitness.

Hôtel des Gouverneurs**** 26 chambres et suites, hôtel surplombant le pittoresque site du Vieux-Port de Bastia, niché en plein cœur du quartier historique de la Citadelle, espace bien-être, offrant piscine, hammam, et sauna. Sa proximité (moins de 50 m) des salles du Palais des gouverneurs, permettra l’organisation de manifestations à caractère professionnelles ou évènementielles dans un site historique et patrimonial exceptionnel.

Hôtel & Résidence Lido Marana****, situé à Furiani, à 10 minutes en voiture du centre-ville de Bastia, 15 minutes de l’aéroport et 500m de la plage, 52 studios et appartements ultra confort, espaces séminaires équipés, modulables, lumière du jour, pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, ainsi qu’un espace ouvert sur le toit terrasse (capacité de 200 personnes) avec piscine chauffée.

Hôtel Ostella & Spa*** composé de 52 chambres dont 2 suites avec jacuzzi, d’un centre de bien-être de 400 m² et d’une piscine couverte. Grandes terrasses, quatre salles de séminaires viennent compléter l’offre. Les salles de réception spacieuses accueillent régulièrement tous types d’évènements professionnels. La structure modernise ses équipements existants afin de s’adapter aux demandes les plus pointues. Le chef du restaurant propose une cuisine traditionnelle alliant saveurs méditerranéennes et produits régionaux.

Hôtel Le Bastia***, nouvelle structure ouverte en 2020, située sur les hauteurs de la Ville, 60 Chambres et 7 appartements, 3 Salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes, piscine intérieure chauffée, salle de Sport. L’hôtel dispose d’un parking pour bus, ainsi que de 2 parkings souterrains pour faciliter le stationnement.



Hôtel Port de Toga*** situé en face du Port de commerce de Bastia et à 400 m de la place St Nicolas et de ses nombreux bars et restaurants, l’établissement se trouve à 4 mn à pied de la plage de Toga, propose 40 chambres et une salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes, service traiteur de qualité pour les réceptions depuis le Rooftop de l’hôtel.



Biguglia Hôtel Pineto*** 21 chambres dans un parc de 3.5 hectares, situé en bord de plage sur le cordon lagunaire de la Marana à 15 minutes de l’aéroport Bastia Poretta et du port de commerce, une salle de réunion équipée accueille 30 personnes, restaurant.



Best Western Corsica Hotels Bastia Centre*** sur les hauteurs de la ville, 71 chambres spacieuses, bar/lounge, restaurant grill, espaces de séminaires modulables pouvant accueillir 50 personnes, lumière du jour, salle de conférence avec équipement moderne et de qualité.



Hôtel Poretta*** A moins d’un kilomètre de l’aéroport de Bastia, récemment rénové, salle de conférence climatisée de 200 m2 modulable en 1 ou 2 parties(s), entièrement équipée, parking, garage fermé, bar, piscine



Chez Walter*** à 4 km de l’aéroport, 65 chambres confortables vue agréable sur le parc, espace détente, piscine, court de tennis, salle de fitness. L’établissement compte 4 salles entièrement équipées pour l’organisation de conventions, séminaires ou réunions de 20 à 100 personnes.



Hôtel San Lucianu*** à Moriani-Plage, commune de San Nicolao, à 40 mn de l’aéroport de Bastia, hôtel dont la rénovation se termine et qui ouvrira ses portes dès avril 2021.

100 chambres décorées avec soin, dont 5 suites de 50m², grande salle de restauration et très grande terrasse pouvant accueillir 200 personnes. Accès direct à la plage, restaurant, bar, piscine, tennis, activités nautiques, randonnées pédestres, sorties culturelles, parc de vélo à disposition des clients.



Saint-Florent La Roya**** situation privilégiée les pieds dans l’eau, 11 chambres et 15 suites, restaurant gastronomique, espace bien-être, une salle de 55m² entièrement dédiée aux séminaires, pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, lumière naturelle et équipement complet, les pauses se prennent à l'extérieur, sous la pergola, à l'ombre des pins parasols.

Demeure Loredana ***** située dans le golfe de Saint-Florent. Ce luxueux hôtel propose 23 chambres, un espace bien être, hammam et massages aux huiles essentielles corses, une piscine intérieure à débordement et une piscine couverte et chauffée, une salle de séminaire équipée pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes.

Hôtel La Dimora**** ancien corps de ferme du XVIIIème siècle réhabilité en un Hôtel de luxe 4 étoiles, proche du port de Saint-Florent et des plages du Désert des Agriate, 17 chambres et suites et deux villas luxueuses avec piscines privées, jardins méditerranéens, piscine chauffée, spa, boutique hôtel, au cœur de la route des vins de Patrimonio, idéal pour les incentives,



La Balagne – Calvi & Ile Rousse



La ville de Calvi et son patrimoine culturel propose des hôtels haut de gamme équipés de salles de séminaires et Spa ainsi que des prestataires d’activités proposant un combiné mer/montagne riche de découvertes.

La Balagne… alliant bord de mer, eaux cristallines, stations balnéaires, villages de montagne, le territoire, au-delà de sa clientèle loisirs, se positionne également sur le secteur des incentives. Proposant un large panel de combiné mer et activités de pleine nature /découvertes de villages perchés, la région vous invite à passer la porte des ateliers des artisans, mémoire vivante des savoir-faire ancestraux et de l’artisanat d’art pour une immersion dans une région réunissant un grand nombre d’attraits pour l’organisation d’évènements professionnels.et son patrimoine culturel propose des hôtels haut de gamme équipés de salles de séminaires et Spa ainsi que des prestataires d’activités proposant un combiné mer/montagne riche de découvertes.

La Villa***** Luxueux hôtel Relais & Châteaux, vue panoramique sur la ville, 56 chambres & suites, appartements, 3 villas, piscines, couloir de nage, bars lounge et restaurant, Spa, salle de fitness et une salle de réunion entièrement équipée pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes, format théâtre, l’hôtel accueille de nombreuses rencontres professionnelles, son sens de l’accueil et son professionnalisme rendent cet établissement particulièrement adapté.

La Signoria***** Hôtel de charme, Relais & Châteaux magnifique demeure du XVIIIe, à 10 mn du centre de Calvi, au cœur d’un parc entre mer et montagnes, 29 chambres, suites, appartements et villas. Spa, soins à base d’huiles essentielles du maquis corse, piscine, restaurant. Pour les réunions, séminaires ou réceptions, mise à disposition de salles et salons et accompagnement sur-mesure allant du conseil à la mise en œuvre d’idées originales.

Hôtel Corsica*****construit sur les hauteurs de Calvi, 50 chambres, restaurant, bar piscine, Spa. 2 salles de séminaires modulables, capacité maximum 120 m², accueil jusqu’à 100 personnes en cocktail.



L'Acquale**** proche de la plage de Calvi, entièrement rénové avec soin en 2020, salle de séminaire d'une capacité de 50 personnes.



Hostellerie Abbaye**** Situé en face de la pinède de Calvi, 43 chambres entièrement rénovées en 2020, une salle séminaire pouvant accueillir jusqu’à 35 personnes.



Mariana hôtel*** 52 chambres (dont 5 suites), entièrement rénovées, à 5 mn du centre-ville surplombant la ville, et 10 mn des plages, piscine chauffée, hammam, sauna et salle de fitness. Une salle de réunion de 200m², lumière naturelle, peut accueillir 70 personnes assises et plus de 200 personnes en cocktail.



Ile Rousse

Liberata Boutique hôtel & Spa****, demeure seigneuriale de style Art Nouveau de bord de mer, située en plein cœur d’Ile Rousse avec accès à la plage. 22 chambres, toutes vue mer. Salle spacieuse et fonctionnelle alliant technologie et confort, lumière du jour, d'une superficie de 60m2 et pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes selon la disposition.



Hôtel Casa di Ma****, Situé dans le village de Lumio, à deux pas de Calvi, l'hôtel de luxe propose 29 chambres, piscine chauffée, salle de massage, excellente restauration, l’hôtel dispose d’une salle de réunion pour l’organisation de séminaires pouvant accueillir de 6 à 20 personnes, les séminaires font l'objet d'un traitement personnalisé et d'un suivi sur mesure pour s’adapter aux besoins.



Best Western Santa Maria**** 56 chambres, situé face aux Iles Rousses, les pieds dans l'eau, accès direct à la plage, bar, piscine, solarium, salle de séminaire avec équipement audio et vidéo.



Hôtel la Pietra*** situation en bord de mer, 40 chambres, restaurant, bar, espace Spa entre Jacuzzi géant, sauna, salle de séminaire entièrement équipée de 58 m² pouvant accueillir 40 personnes maximum format théâtre.



