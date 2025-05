Tourisme : décès de notre confrère David Raynal

Rédacteur et photographe de presse, David Raynal travaillait avec de nombreux magazines et sites d'évasion et de tourisme et réalisait des reportages et des expositions photographiques à Paris ou en région.trois beaux livres et notamment "Maurice Raynal, la bande à Picasso" consacré à son grand-père et aux rapports de travail et d'amitié que ce critique d’art entretenait avec les artistes du mouvement cubiste.David était. Amateur de cigares, nous avons partagé plus d’une fois en voyage les parfums exquis des modules cubains. Pour info David, iI paraît que Dieu est aussi un fumeur de Havane…