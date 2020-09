Tourisme : le chômage partiel sera pris en charge à 100% par l'Etat jusqu'au 31 décembre 2020 Bruno Lemaire, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne l'ont confirmé

Les discussions avancent entre les instances professionnelles touristiques et le gouvernement. Dans un communiqué, ce mercredi 30 septembre 2020, les EDV annoncent, qu'à la suite d'une réunion avec Bruno Lemaire, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne, ces derniers ont confirmé la prise en charge de l’activité partielle à 100% par l’Etat jusqu’au 31 décembre au moins pour le secteur du tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 30 Septembre 2020

Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage (EdV) et Valérie Boned, secrétaire générale du syndicat, ont assisté, ce mercredi 30 septembre 2020, à une réunion aux côtés de Bruno le Maire, Alain Griset, Elisabeth Borne, Jean-Baptiste Lemoyne et Roxana Maracineanu.



Il s'agissait de faire un point spécifique pour les secteurs du sport, du tourisme et de l’évènementiel suite à l’annonce des nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19.



" Jean-Pierre Mas a pu exposer clairement la situation économique des agences de voyages et des voyagistes et a fait part de 7 demandes urgentes afin d’éviter la faillite de nombreuses entreprises et une importante vague de licenciements ", indiquent les EDV dans un communiqué.



Les voici :



- l’identification en tant que secteur en crise profonde ;



- l’assurance du maintien du niveau actuel de prise en charge du chômage partiel ;



- la suppression des critères d’accès au fonds de solidarité et la prise en charge des loyers ;



- la réduction du coût du travail par le biais de l’exonération des charges sociales patronales ;



- l'intervention de la diplomatie Française dans le sens d’une harmonisation mondiale des conditions de voyages internationaux ;



- un message clair du gouvernement pour autoriser les voyages scolaires ;



- une attention particulière pour la prise en compte des secteur satellites à notre écosystème.

La prise en charge de l’activité partielle à 100% par l’Etat jusqu’au 31 décembre Mais ce qu'il faut également retenir de cette réunion, c'est que " Bruno Lemaire, Elisabeth Borne et Jean-Baptiste Lemoyne ont confirmé la prise en charge de l’activité partielle à 100% par l’Etat jusqu’au 31 décembre au moins , ajoutent les EDV.



Ils s’engagent également à élargir le dispositif du fonds de solidarité afin de le rendre plus accessible aux agences de voyages.



Concernant l’exonération de charges patronale, ils instruisent notre demande ".



Un rendez-vous est d’ores et déjà pris la semaine prochaine pour faire un nouveau point d’étape.



" Par ailleurs lors du comité de filière tourisme qui s’est déroulé cet après-midi, Jean Baptiste Lemoyne a ajouté qu’il est intervenu auprès de ses homologues européens afin d’insister sur l’urgence d’arriver à une unicité des mesures de circulation ce qui est loin d’être le cas.



Il a également insisté sur la situation des DOM et leurs efforts pour proposer une offre pour la période d’hiver à venir ", ajoutent les EDV.



